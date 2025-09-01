Új offenzívára készülhet az orosz hadsereg, de versenyt kell futniuk az idővel

Az orosz erők a nyár folyamán elsősorban Donyeck megyében nyomultak előre, Pokrovszk és Kosztyantyinivka városok környékére összpontosítva. Ugyanakkor Oroszország nem tudta megszilárdítani pozícióit vagy jelentős területi nyereséget elérni, csupán néhány kisebb falusi települést foglalt el.
Sziverszk, Oroszország új potenciális célpontja, körülbelül 10 kilométerre nyugatra fekszik a megszállt Verhnyokamjanszke falutól. A helyi katonai közigazgatás szerint a város lakossága huszadára csökkent az orosz invázió kezdete óta. Idén nyáron már csak mintegy 400 lakos maradt a településen.
A sziverszki irányban az ellenség folytatni fogja a nehéz felszereléssel végrehajtott támadó műveleteket az őszi esőzések kezdetéig. Újabb nagyszabású támadásra számítunk
– mondta Dmitro Zaporozsec katonai szóvivő.
Hozzátette, az orosz erők célja, hogy még az időjárás rosszabbra fordulása (és a nagy esőzések nyomán beálló raszputyica) előtt hídfőállást létesítsenek Sziverszk közelében, ami lehetővé tenné számukra, hogy télen vagy a városért harcoljanak, vagy megkerüljék azt.
Eközben az orosz tüzérségi csapások száma a közeli Liman irányában, a Szerebrjanszki-erdő közelében napi 200-ra emelkedett Zaporozsec szerint. Elmondása szerint a Sziverszktől északra fokozódó ágyúzás lehetővé teszi az orosz erők előrenyomulását azáltal, hogy tüzérséggel pusztítják el az ukrán állásokat.
A tüzérségi ágyúzás mértéke ezen a területen nemrégiben közel háromszorosára nőtt. Ha korábban napi 80-90 ágyúzás volt, ma akár 190 vagy 200 is lehet
– mondta a szóvivő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
