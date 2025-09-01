  • Megjelenítés
Új offenzívára készülhet az orosz hadsereg, de versenyt kell futniuk az idővel
Globál

Új offenzívára készülhet az orosz hadsereg, de versenyt kell futniuk az idővel

Portfolio
Ukrán beszámoló szerint az orosz haderő a Donyeck megyei Sziverszk városa felé kezdhet offenzívába az ősszel – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz erők a nyár folyamán elsősorban Donyeck megyében nyomultak előre, Pokrovszk és Kosztyantyinivka városok környékére összpontosítva. Ugyanakkor Oroszország nem tudta megszilárdítani pozícióit vagy jelentős területi nyereséget elérni, csupán néhány kisebb falusi települést foglalt el.

Sziverszk, Oroszország új potenciális célpontja, körülbelül 10 kilométerre nyugatra fekszik a megszállt Verhnyokamjanszke falutól. A helyi katonai közigazgatás szerint a város lakossága huszadára csökkent az orosz invázió kezdete óta. Idén nyáron már csak mintegy 400 lakos maradt a településen.

A sziverszki irányban az ellenség folytatni fogja a nehéz felszereléssel végrehajtott támadó műveleteket az őszi esőzések kezdetéig. Újabb nagyszabású támadásra számítunk

– mondta Dmitro Zaporozsec katonai szóvivő.

Hozzátette, az orosz erők célja, hogy még az időjárás rosszabbra fordulása (és a nagy esőzések nyomán beálló raszputyica) előtt hídfőállást létesítsenek Sziverszk közelében, ami lehetővé tenné számukra, hogy télen vagy a városért harcoljanak, vagy megkerüljék azt.

Eközben az orosz tüzérségi csapások száma a közeli Liman irányában, a Szerebrjanszki-erdő közelében napi 200-ra emelkedett Zaporozsec szerint. Elmondása szerint a Sziverszktől északra fokozódó ágyúzás lehetővé teszi az orosz erők előrenyomulását azáltal, hogy tüzérséggel pusztítják el az ukrán állásokat.

A tüzérségi ágyúzás mértéke ezen a területen nemrégiben közel háromszorosára nőtt. Ha korábban napi 80-90 ágyúzás volt, ma akár 190 vagy 200 is lehet

– mondta a szóvivő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility