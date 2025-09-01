Újra a csúcson: közel 20 éves globális nukleáris rekord dőlt meg

A World Nuclear Performance Report 2025 szerint a világ atomreaktorai 2667 TWh villamos energiát termeltek 2024-ben, felülmúlva a 2006-ban felállított 2660 TWh-s korábbi rekordot.
A jelentés azt is rögzíti, hogy az átlagos kapacitásfaktor 83%-ra emelkedett. Ez azt mutatja meg, hogy mennyi villamos energiát termeltek az erőművek a teljes kihasználható teljesítményükhöz képest (ha egy erőmű egész évben megállás nélkül teljes teljesítményen működne). A tanulmány azt is megállapította, hogy a reaktorok teljesítménye nem igazán csökken az életkoruk előrehaladtával, a legöregebbnek számító reaktorok több mint 60%-a is 80% feletti kapacitásfaktort ért el.
A globális nukleáris energiatermelés növekedése az elmúlt évtizedben elsősorban Ázsiának köszönhető,
ahol a 68 üzembe helyezett reaktorból 56 található
- ráadásul a jelenleg építés alatt álló 70 reaktorból 59 szintén ebben a régióban épül. Sama Bilbao y León, a World Nuclear Association főigazgatója szerint ez a rekord bizonyítja az iparág erejét, de hangsúlyozta, hogy az energetikai és klímacélok eléréséhez ezt a rekordot évről évre meg kell dönteni.
2024-ben hét új reaktort kapcsoltak a hálózatra: hármat Kínában, továbbá egyet-egyet Amerikában, Indiában, Franciaországban és az Egyesült Arab Emírségekben. Emellett kilenc új reaktor építése kezdődött meg többek között Pakisztánban, Egyiptomban, Oroszországban és Kínában.
Eközben négy reaktort állítottak le véglegesen: egyet Oroszországban, kettőt Kanadában (amelyek 53, illetve 51 évig működtek), valamint egyet Tajvanon, a kormány fokozatos kivezetési politikájának részeként.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?
Két új régiót követelhet magának Moszkva.
Globális olajárrobbanást okozna, ha India leszokna az orosz importról
Másfélszeresére is ugorhatna az olajár.
Fordulat történt a kifosztott kecskeméti vadászgépek ügyében
Bennfentesek felé terelődött a gyanú.
Növekedés, infláció, kamat: merre tart a magyar gazdaság?
Közeleg az év gazdasági csúcsrendezvénye.
Műveletet hajtottak végre az oroszok Ursula von der Leyen repülőgépe ellen – rendkívüli tájékoztatást adott Brüsszel
Az Európai Bizottság szerint a Kreml súlyos lépéseket az EU-s vezető ellen.
Katalizátort tud-e váltani az amerikai részvénypiaci bika?
A Concorde portfóliómenedzserének cikke.
Ezt hozta az augusztus a Tisza Pártnak és a Fidesznek
Reménykedhetnek a kis pártok.
Atomfegyverek is terítékre kerülnek: a NATO határán gyakorlatozik a Moszkva vezette katonai szövetség
Több mint 2000 katona vesz részt.
A K&H Bank is színre lépett az Otthon Start hitelével
A K&H Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start Program keretében igényelhető támogatott kölcsön. A bank komoly jóváírással várja a hozzá érkező ügyfeleket. A K&
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?