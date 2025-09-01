Újra a csúcson: közel 20 éves globális nukleáris rekord dőlt meg

A World Nuclear Performance Report 2025 szerint a világ atomreaktorai 2667 TWh villamos energiát termeltek 2024-ben, felülmúlva a 2006-ban felállított 2660 TWh-s korábbi rekordot.

A jelentés azt is rögzíti, hogy az átlagos kapacitásfaktor 83%-ra emelkedett. Ez azt mutatja meg, hogy mennyi villamos energiát termeltek az erőművek a teljes kihasználható teljesítményükhöz képest (ha egy erőmű egész évben megállás nélkül teljes teljesítményen működne). A tanulmány azt is megállapította, hogy a reaktorok teljesítménye nem igazán csökken az életkoruk előrehaladtával, a legöregebbnek számító reaktorok több mint 60%-a is 80% feletti kapacitásfaktort ért el.

A globális nukleáris energiatermelés növekedése az elmúlt évtizedben elsősorban Ázsiának köszönhető,

ahol a 68 üzembe helyezett reaktorból 56 található

- ráadásul a jelenleg építés alatt álló 70 reaktorból 59 szintén ebben a régióban épül. Sama Bilbao y León, a World Nuclear Association főigazgatója szerint ez a rekord bizonyítja az iparág erejét, de hangsúlyozta, hogy az energetikai és klímacélok eléréséhez ezt a rekordot évről évre meg kell dönteni.

2024-ben hét új reaktort kapcsoltak a hálózatra: hármat Kínában, továbbá egyet-egyet Amerikában, Indiában, Franciaországban és az Egyesült Arab Emírségekben. Emellett kilenc új reaktor építése kezdődött meg többek között Pakisztánban, Egyiptomban, Oroszországban és Kínában.

Eközben négy reaktort állítottak le véglegesen: egyet Oroszországban, kettőt Kanadában (amelyek 53, illetve 51 évig működtek), valamint egyet Tajvanon, a kormány fokozatos kivezetési politikájának részeként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images