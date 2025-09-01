  • Megjelenítés
Ukrán katonai elemzők: törnek előre az oroszok, újabb falut foglaltak el
Portfolio
Az orosz haderő elfoglalta Komisuvaha községet a donyecki régióban fekvő Volnovaha járásban - írja az Ukrajinszka Pravda a DeepState ukrán katonai elemzőcsoportra hivatkozva.

A DeepState jelentése szerint az oroszok előrenyomultak két másik falunál is:

  • a Dnyipropetrovszki régió keleti részén fekvő Malijivkánál,
  • valamint a Donyecki területen található Novoukrajinka falu közelében is.
