Váratlan helyről kap igazán nagy segítséget Ukrajna - Senki sem gondolná, hogy mennyi fegyver érkezik egyetlen országból

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bolgár miniszterelnökkel közösen tett látogatást a VMZ Sopot védelmi üzemben, ahol kiemelte az ország kulcsfontosságú szerepét Ukrajna védelmi képességeinek biztosításában.

A háború kezdetén az Ukrajna által használt fegyverek harmada Bulgáriából származott.

- fogalmazott von der Leyen.

A kijelentés valószínűleg az európai katonai segítségnyújtás teljes mennyiségére vonatkozik, beleértve a más országok által finanszírozott támogatást is. Különösen jelentős Bulgária szerepe a szovjet típusú tüzérségi lőszerek biztosításában, amelyekre nagy szükség volt a háború első hónapjaiban.

A bolgár védelmi ipar Európa egyik vezető gyártója a szovjet stílusú fegyverek és lőszerek terén. Az ország a 122 és 152 mm-es tarackok lövedékeinek, a harckocsi- és aknavető-lőszereknek, a Grad rakétarendszereknek és gránátvetőknek egyik fő beszállítója.

A bolgár kormány emellett saját hadseregi tartalékaiból is jelentős mennyiségű fegyvert küldött Ukrajnának, köztük harckocsikat, páncélozott szállító járműveket, önjáró lövegeket, vontatott tarackokat és rakéta-sorozatvetőket.

