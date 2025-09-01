  • Megjelenítés
Váratlan helyről kap igazán nagy segítséget Ukrajna - Senki sem gondolná, hogy mennyi fegyver érkezik egyetlen országból
Váratlan helyről kap igazán nagy segítséget Ukrajna - Senki sem gondolná, hogy mennyi fegyver érkezik egyetlen országból

Portfolio
Bulgária jelentős szerepet játszik az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokban, a háború kezdete óta az európai katonai segítség harmada innen származik - közölte a Militarnij.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bolgár miniszterelnökkel közösen tett látogatást a VMZ Sopot védelmi üzemben, ahol kiemelte az ország kulcsfontosságú szerepét Ukrajna védelmi képességeinek biztosításában.

A háború kezdetén az Ukrajna által használt fegyverek harmada Bulgáriából származott.

- fogalmazott von der Leyen.

A kijelentés valószínűleg az európai katonai segítségnyújtás teljes mennyiségére vonatkozik, beleértve a más országok által finanszírozott támogatást is. Különösen jelentős Bulgária szerepe a szovjet típusú tüzérségi lőszerek biztosításában, amelyekre nagy szükség volt a háború első hónapjaiban.

A bolgár védelmi ipar Európa egyik vezető gyártója a szovjet stílusú fegyverek és lőszerek terén. Az ország a 122 és 152 mm-es tarackok lövedékeinek, a harckocsi- és aknavető-lőszereknek, a Grad rakétarendszereknek és gránátvetőknek egyik fő beszállítója.

A bolgár kormány emellett saját hadseregi tartalékaiból is jelentős mennyiségű fegyvert küldött Ukrajnának, köztük harckocsikat, páncélozott szállító járműveket, önjáró lövegeket, vontatott tarackokat és rakéta-sorozatvetőket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

