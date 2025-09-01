Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?

Mikolaiv és Odessza régiókat is elvenné Ukrajnától az orosz haderő – ezt állapítják meg ukrán lapok egy térképből, melyet Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök osztott meg a nyilvánossággal, talán akaratán kívül.

Az orosz vezérkari főnök a hétvégén tartott tájékoztatót arról, hogy a „különleges művelet” (Ukrajna elleni orosz támadás) milyen célok mentén halad, az orosz haderő pontosan mekkora hányadát ellenőrzi mely „annektált” régiónak.

Több ukrán portál is rámutatott: miközben Geraszimov beszélt, mögötte feltűnt egy térkép, melyen a Fekete-tenger volt látható, ezen vastagon behúzták Oroszország "államhatárait." Oroszország saját területének tartja és hivatalosan „annektálta” Ukrajna öt megyéjét (Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk, Krím), de a térképen

nemcsak ezek az ukrán megyék voltak láthatók, mint „Oroszország területe,” hanem Odessza és Mikolaiv régiók is.

The map hanging behind Chief of the General Staff Gerasimov during his last briefing appears to include Odessa and Nikolayev oblasts as part of Russia. pic.twitter.com/ZPthCyLwoW https://t.co/ZPthCyLwoW — Russians With Attitude (@RWApodcast) September 1, 2025

Oroszország a háború elején behatolt Mikolaiv régióba Herszon elfoglalása után, de a várost nem tudták megszerezni. Végül Mikolaiv teljes területét és Herszon várost is feladták az oroszok a 2022-es ukrán offenzíva során.

Ha Odesszát és Mikolaivet is megszállja az orosz haderő, Ukrajna elveszti a Fekete-tengerhez való közvetlen hozzáférését. Ha Oroszország valóban ilyen stratégiai ambíciókkal rendelkezik, a háború még nagyon sok éven át elhúzódhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images