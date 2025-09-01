  • Megjelenítés
Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?
Globál

Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?

Portfolio
Mikolaiv és Odessza régiókat is elvenné Ukrajnától az orosz haderő – ezt állapítják meg ukrán lapok egy térképből, melyet Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök osztott meg a nyilvánossággal, talán akaratán kívül.

Az orosz vezérkari főnök a hétvégén tartott tájékoztatót arról, hogy a „különleges művelet” (Ukrajna elleni orosz támadás) milyen célok mentén halad, az orosz haderő pontosan mekkora hányadát ellenőrzi mely „annektált” régiónak.

Több ukrán portál is rámutatott: miközben Geraszimov beszélt, mögötte feltűnt egy térkép, melyen a Fekete-tenger volt látható, ezen vastagon behúzták Oroszország "államhatárait." Oroszország saját területének tartja és hivatalosan „annektálta” Ukrajna öt megyéjét (Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk, Krím), de a térképen

nemcsak ezek az ukrán megyék voltak láthatók, mint „Oroszország területe,” hanem Odessza és Mikolaiv régiók is.

Oroszország a háború elején behatolt Mikolaiv régióba Herszon elfoglalása után, de a várost nem tudták megszerezni. Végül Mikolaiv teljes területét és Herszon várost is feladták az oroszok a 2022-es ukrán offenzíva során.

Ha Odesszát és Mikolaivet is megszállja az orosz haderő, Ukrajna elveszti a Fekete-tengerhez való közvetlen hozzáférését. Ha Oroszország valóban ilyen stratégiai ambíciókkal rendelkezik, a háború még nagyon sok éven át elhúzódhat.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility