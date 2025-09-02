500 felett: Spanyolország sem maradhat ki az árampiacot felforgató jelenségből

Az ibériai áramtőzsde (OMIE) adataiból dolgozó szakértők szerint a negatív árak elszaporodása közvetlenül összefügg azzal, hogy
a spanyol naperőművek egyre gyakrabban haladják meg a 20 gigawattos teljesítményszintet
- számol be a Bloomberg.
Tavaly nyáron ez még mérföldkőnek számított, 2025-ben azonban a nyári napok közel kétharmadában elérte vagy meghaladta ezt a szintet a termelés. A rendszer gyakran nem tudja felvenni a hirtelen jelentkező kínálatot, ezért a piac áramárak negatívba fordulnak. Hasonló jelenség figyelhető meg Németországban és Franciaországban is, de a spanyol helyzet különleges: itt a negatív árak gyakorisága nagyobb, ugyanakkor azok amplitúdója kisebb. Míg Németországban idén előfordult -250 euró/MWh-s szint, addig Spanyolországban legfeljebb -15 euró/MWh-ig estek be az árak.
Az egyik fő ok a szakértők szerint, hogy a spanyol naperőművek kevesebb támogatásban részesülnek, mint közép- és nyugat-európai társaik. Ez azt jelenti, hogy a termelők rugalmasabban reagálnak az árjelzésekre, és kevésbé hajlandók veszteségesen is termelni pusztán a támogatások fenntartása érdekében. Sabrina Kernbichler, az Energy Aspects vezető elemzője szerint ez a
magasabb árérzékenység megakadályozza, hogy az árak tartósan és mélyen negatívba forduljanak.
A helyzetet úgy kell elképzelni a gyakorlatban, mint a hazai KÁT rendszert. A Kötelező Átvételi Tarfia, tehát KÁT egy olyan támogatási forma, amely a megújuló energiaforrásból (pl. napból) termelt villamos energia hálózati átvételét kívánta ösztönözni Magyarországon (amikor még kevésbé volt elterjedve a technológia), biztosítva a termelők számára a piaci árnál kedvezőbb, rögzített átvételi árat, jellemzően 20-25 éves időtartamra.
Ez azt jelenti, hogy a támogatott napelem a fix összeget akkor is megkapja, ha a piaci áramár alacsonyabb. Ekkor viszont a napelem-tulajdonosok nincsenek arra ösztönözve, hogy leállítsák a termelésüket és emiatt a termelésükkel még tovább rontják a helyzetet.
A jelenség pedig súlyosan érinti a beruházók jövedelmezőségét.
A napenergia-termelők által ténylegesen realizálható bevétel, az úgynevezett capture price, „erősen visszaesett” a negatív órák elszaporodása miatt. Ez azt jelenti, hogy bár a termelt energia mennyisége nő, az érte kapott bevétel csökken, ami hosszabb távon fékezheti az új kapacitások telepítését. A befektetők számára az elérhető hozamok bezuhanása komoly kockázatot hordoz, különösen akkor, amikor a fix bevételt garantáló támogatási rendszerek kezdenek eltűnni - azonban a robbanásszerűen növekvő technológiai szektor új keresletet teremthet a megújulópiacon:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
