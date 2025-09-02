  • Megjelenítés
A kreminnai csata lehet a modern kor Verdunje? Elképesztő dolgokat tártak fel friss felvételek Ukrajnában
A kreminnai csata lehet a modern kor Verdunje? Elképesztő dolgokat tártak fel friss felvételek Ukrajnában

A Kreminna erdő sokáig kulcsfontosságú terület volt az orosz-ukrán háborúban, közel két éven át tartó harc folyt érte. A térség mostani feltérképezése minden eddiginél részletesebb képet ad a kelet-ukrajnai háborús zónáról, ahol több mint 16 500 lövészárkot azonosítottak 175 négyzetkilométernyi területen, mintegy modern Verdunként - mutatják friss felvételek.

A kéthetes, mintegy 30 munkaórát igénylő térképezési projekt során a szakértők minden, műholdról látható katonai létesítményt rögzítettek: az azonosítható lövészárkokat, a második világháborús védelmi állásokat, az egyedi lőállásokat, a lombozat alatt rejtőző árokrendszereket és a páncélosok elleni akadályokat (sárkányfogakat) is.

A Kreminna melletti erdőt először 2022 április-májusában foglalták el az orosz erők. Később az ukrán ellentámadás során részben visszaszerezték az ukrán katonák, majd állóháború kezdett kialakulni a térségben.

Az erdő stratégiai jelentősége miatt (az ukránoknak Liman, az oroszoknak Kremmina, és a környező donyecki nagyvárosok védelmét jelentette), mindkét fél igyekezett áttörést kierőszakolni. Rengeteg elit egység küzdött a térségben, heves harcok dúltak az erdő minden négyzetcentiméteréért.

Az ukránok végül - az áthelyezések miatt - szép lassan kiszorultak a térségből, de a két év alatt épült, kiterjedt árokrendszer máig ott maradt:

Az első világháborút idéző körülmények között zajló harcok olyan mértékű tüzérségi bombázással jártak, hogy sok helyen csak fatönkök maradtak az egykori erdőből.

A térképezés során Dibrova környékén orosz árokrendszereket azonosítottak, amelyek a falu szárnyait védik, és a házak között húzódnak. Rögtönzött útakadályokat, páncélosok elleni "sárkányfogakat" is telepítettek az ukrán 2023-as nyári ellentámadás megállítására.

Az erdő déli részén, Hrihorivka közelében található az erdő legnagyobb lövészárok-koncentrációja az ukrán oldalon. Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy kelet és dél felől védje a területet egy esetleges orosz előrenyomulás esetén.

Kreminna városától délre az orosz oldalon több vízszintes visszavonulási vonalat azonosítottak, amelyeket kézzel ástak ki az állóháború során. Ezeket a védelmi vonalakat az ukrán 2023-as nyári offenzíva lelassítására tervezték, kihasználva a területen koncentrálódó nagy létszámú haderőt.

A Kreminna erdő legnyugatibb részén, az ukrán oldalon szinte teljesen hiányoznak ezek, a többrétegű védelmet biztosító visszavonulási vonalak. Az ukránok vélhetően bíztak abban, hogy sokáig tartani tudják pozícióikat az erdőben, de nem számoltak azzal, hogy a romló körülmények miatt csapatokat kell majd kivonniuk, és hogy visszavonulás közben nem lesznek képesek hasonló árokrendszereket kiépíteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

