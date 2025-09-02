A kreminnai csata lehet a modern kor Verdunje? Elképesztő dolgokat tártak fel friss felvételek Ukrajnában

A kéthetes, mintegy 30 munkaórát igénylő térképezési projekt során a szakértők minden, műholdról látható katonai létesítményt rögzítettek: az azonosítható lövészárkokat, a második világháborús védelmi állásokat, az egyedi lőállásokat, a lombozat alatt rejtőző árokrendszereket és a páncélosok elleni akadályokat (sárkányfogakat) is.

Legendary Kreminna forest and the 16,500 trenches inside: the most precise public mapping ever made of this battlefield.Interactive map: https://t.co/dmAL8Q9XWOGallery thread1/⬇️ pic.twitter.com/hDOkct7BdQ https://t.co/dmAL8Q9XWO — Playfra (@Playfra0) September 2, 2025

A Kreminna melletti erdőt először 2022 április-májusában foglalták el az orosz erők. Később az ukrán ellentámadás során részben visszaszerezték az ukrán katonák, majd állóháború kezdett kialakulni a térségben.

Az erdő stratégiai jelentősége miatt (az ukránoknak Liman, az oroszoknak Kremmina, és a környező donyecki nagyvárosok védelmét jelentette), mindkét fél igyekezett áttörést kierőszakolni. Rengeteg elit egység küzdött a térségben, heves harcok dúltak az erdő minden négyzetcentiméteréért.

Az ukránok végül - az áthelyezések miatt - szép lassan kiszorultak a térségből, de a két év alatt épült, kiterjedt árokrendszer máig ott maradt:

Az első világháborút idéző körülmények között zajló harcok olyan mértékű tüzérségi bombázással jártak, hogy sok helyen csak fatönkök maradtak az egykori erdőből.

A térképezés során Dibrova környékén orosz árokrendszereket azonosítottak, amelyek a falu szárnyait védik, és a házak között húzódnak. Rögtönzött útakadályokat, páncélosok elleni "sárkányfogakat" is telepítettek az ukrán 2023-as nyári ellentámadás megállítására.

6/Dibrova's northern flank, March 2024. Trench systems at the conjunction of 2 bloody battlefields: Kreminna and Torske, with the latter direction being fough over since early 2023. pic.twitter.com/9B9cH8dszo https://t.co/9B9cH8dszo — Playfra (@Playfra0) September 2, 2025

Az erdő déli részén, Hrihorivka közelében található az erdő legnagyobb lövészárok-koncentrációja az ukrán oldalon. Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy kelet és dél felől védje a területet egy esetleges orosz előrenyomulás esetén.

10/North of Hryhorivka, southern edge of the forest, March 2024. On the Ukrainian side, in the southern edge of the photo, we find the place with the highest concentration of trenches of the whole forest. The trench system was designed to protect from the east and south, in… pic.twitter.com/hYwwcKPbQr https://t.co/hYwwcKPbQr — Playfra (@Playfra0) September 2, 2025

Kreminna városától délre az orosz oldalon több vízszintes visszavonulási vonalat azonosítottak, amelyeket kézzel ástak ki az állóháború során. Ezeket a védelmi vonalakat az ukrán 2023-as nyári offenzíva lelassítására tervezték, kihasználva a területen koncentrálódó nagy létszámú haderőt.

12/Just south of Kreminna city, July 2025 Planet, Russian side. Very high concentration of, as 12/, fallback lines and trench systems designed to counter Ukraine's 2023 offensive. Complex configuration, no unified line. The objective was likely to have the Ukrainians reach a… pic.twitter.com/qCw3HFgM1l https://t.co/qCw3HFgM1l — Playfra (@Playfra0) September 2, 2025

A Kreminna erdő legnyugatibb részén, az ukrán oldalon szinte teljesen hiányoznak ezek, a többrétegű védelmet biztosító visszavonulási vonalak. Az ukránok vélhetően bíztak abban, hogy sokáig tartani tudják pozícióikat az erdőben, de nem számoltak azzal, hogy a romló körülmények miatt csapatokat kell majd kivonniuk, és hogy visszavonulás közben nem lesznek képesek hasonló árokrendszereket kiépíteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images