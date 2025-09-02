Afganisztáni katasztrófa: 1400 fölött a halálos áldozatok száma

Zabihullah Mudzsáhid, a tálib kormány szóvivője közölte:
csak a Pakisztánnal szomszédos Kunar tartományban 1411 ember halt meg az eddigi adatok szerint,
és több mint 3000-en megsérültek. Több mint 5000 ház dőlt romba.
A térségben bekövetkezett korábbi földrengések tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a mostani katasztrófának akár több százezer érintettje lehet
- mondta el Kabulból újságíróknak Indrika Ratwatte, az ENSZ afganisztáni humanitárius koordinátora. Hozzátette:
semmi kétsége nincs afelől, hogy az áldozatok száma exponenciálisan fog emelkedni.
Elmondta, hogy az érintett hegyvidéki területeket nagyon nehéz megközelíteni, az utak súlyosan megrongálódtak, és a mentéshez helikopterekre lenne szükség.
Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) szóvivője jelezte, hogy a világszervezet hamarosan rendkívüli gyűjtést indít Afganisztán megsegítésére.
A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelyétől, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein, a többi között a fővárosban, Iszlámábádban is érzeni lehetett.
Afgán sajtójelentések szerint sok holttest lehet még a romok alatt. Egész éjjel folyt a mentés, helyenként puszta kézzel ástak a romok alatt rekedtek után kutatva.
Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
