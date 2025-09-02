  • Megjelenítés
Dübörögnek az izraeli páncélosok, megindult az IDF új hadművelete
Globál

Dübörögnek az izraeli páncélosok, megindult az IDF új hadművelete

Portfolio
Izrael megkezdte a szárazföldi hadműveletet Gázavárosban, jelentette be kedden Eyal Zamir, az Izraeli Védelmi Erők vezérkari főnöke - írja az ABC News.

Fokozzuk és erősítjük hadműveletünk csapásait, ezért hívtunk be benneteket

- mondta Zamir héberül a közelmúltban szolgálatra behívott tartalékosoknak.

Már megkezdtük a szárazföldi hadműveletet Gázavárosban

- tette hozzá beszédében.

Kedden több tízezer tartalékost soroztak be az Izraeli Védelmi Erőkhöz, ami a jelenlegi legnagyobb egyszeri sorozás a Hamász elleni konfliktus kezdete óta. Hivatalosan mintegy 40-50 ezer katonának kellett szolgálatba állnia a napon, ugyanakkor az átlagosnál többen kérelmezték a felmentést személyes, vagy anyagi okokra hivatkozva. Több százan tiltakozó peticiót is aláírtak, miszerint nem szolgálják a Gázavárosban "nyilvánvalóan illegális" hadműveletet - írja a Times of Israel.

Kapcsolódó cikkünk

Lejárt Trump elnök végső ultimátuma, a legrosszabbra készülhet Oroszország - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre kedd
Globál
Lejárt Trump elnök végső ultimátuma, a legrosszabbra készülhet Oroszország - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Pénzcentrum
Ki nem találod, mi most Magyarország kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility