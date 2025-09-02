Egy katasztrófa kellett ahhoz, hogy újra kinyíljon a tálibok által uralt ország? - Érkezik a nemzetközi segítség

A 6,0-es erősségű földrengés vasárnap sújtotta a Pakisztán határához közeli településeket, erős utórengéseket okozva Kabulban is. A heves esőzések, földcsuszamlások és a megrongálódott utak megnehezítik a mentőcsapatok munkáját a leginkább érintett távoli hegyvidéki területeken.

A földrengés Dzsalalábád városától északkeletre, mintegy 27 kilométerre következett be, és különösen nagy pusztítást végzett a szomszédos Kunar tartományban, ahol három falu teljesen elpusztult. A katasztrófa Laghman, Nuristan és Panjshir tartományokban is károkat okozott.

A földmozgást Pakisztán több városában is érezték, és legalább öt utórengés követte, amelyek közül a legerősebb 5,2-es magnitúdójú volt. Ez a harmadik jelentős földrengés Afganisztánban 2021 óta.

A szemtanúk beszámolói szerint órákat kellett várniuk a segítségre, miközben próbálták kimenteni szeretteiket az összeomlott házak romjai alól.

A mentést nehezíti, hogy a humanitárius segélyek összege 2022-höz képest 3,8 milliárd dollárról 767 millió dollárra csökkent 2025-re.

A tálib vezetés most ismét nemzetközi segítséget kér a mentési munkálatok támogatására. Az Egyesült Királyság 1 millió font (1,3 millió dollár) rendkívüli támogatást jelentett be, Kína készen áll katasztrófasegélyt nyújtani, India pedig már 1000 családi sátrat és 15 tonna élelmiszersegélyt küldött, további segítséget ígérve.

