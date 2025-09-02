  • Megjelenítés
Elfogyott Trump türelme: Oroszország felkészülhet a legrosszabbra
Elfogyott Trump türelme: Oroszország felkészülhet a legrosszabbra

Donald Trump amerikai elnök minden lehetséges opciót mérlegel Oroszországgal szemben, amiért nem kötöttek békét Ukrajnával, sőt, fokozták az ország bombázását – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News csatornáján.

Bessent arról beszélt: Putyin azt jelezte két hete, hogy békét akar kötni Ukrajnával, le akarja zárni a háborút, ehhez képest

ennek ellenkezője történt, még fokozta is a kelet-európai ország támadását.

Bessent ezt „hitvány” cselekedetként jellemezte.

Szerintem Trump esetében most minden lehetséges eszköz az asztalon van, ezeket a héten nagyon részletesen megvizsgáljuk”

– mondta az amerikai pénzügyminiszter.

Amerikai sajtótermékek korábban arról írtak: Trump azt mérlegeli, hogy vagy bénító szankciókkal próbálja tönkretenni az orosz gazdaságot, kifejezett hangsúllyal az energiaszektorra, vagy egyszerűen kihátrál a béketeremtésből és hagyja, hogy Ukrajna és Oroszország megvívják a háborút.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with

