Elfogyott Trump türelme: Oroszország felkészülhet a legrosszabbra

Bessent arról beszélt: Putyin azt jelezte két hete, hogy békét akar kötni Ukrajnával, le akarja zárni a háborút, ehhez képest
ennek ellenkezője történt, még fokozta is a kelet-európai ország támadását.
Bessent ezt „hitvány” cselekedetként jellemezte.
Szerintem Trump esetében most minden lehetséges eszköz az asztalon van, ezeket a héten nagyon részletesen megvizsgáljuk”
– mondta az amerikai pénzügyminiszter.
Amerikai sajtótermékek korábban arról írtak: Trump azt mérlegeli, hogy vagy bénító szankciókkal próbálja tönkretenni az orosz gazdaságot, kifejezett hangsúllyal az energiaszektorra, vagy egyszerűen kihátrál a béketeremtésből és hagyja, hogy Ukrajna és Oroszország megvívják a háborút.
