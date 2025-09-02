Elfogyott Trump türelme: Oroszország felkészülhet a legrosszabbra

Bessent arról beszélt: Putyin azt jelezte két hete, hogy békét akar kötni Ukrajnával, le akarja zárni a háborút, ehhez képest

ennek ellenkezője történt, még fokozta is a kelet-európai ország támadását.

Bessent ezt „hitvány” cselekedetként jellemezte.

Szerintem Trump esetében most minden lehetséges eszköz az asztalon van, ezeket a héten nagyon részletesen megvizsgáljuk”

– mondta az amerikai pénzügyminiszter.

Amerikai sajtótermékek korábban arról írtak: Trump azt mérlegeli, hogy vagy bénító szankciókkal próbálja tönkretenni az orosz gazdaságot, kifejezett hangsúllyal az energiaszektorra, vagy egyszerűen kihátrál a béketeremtésből és hagyja, hogy Ukrajna és Oroszország megvívják a háborút.

