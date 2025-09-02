Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Franciaország és Németország megállapodtak abban, hogy közös erővel kívánják megreformálni az Európai Unió hosszú távú energiapolitikáját, amelynek részeként az atomenergia is alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásként kaphat elismerést.

A Toulonban elfogadott közös program szerint Párizs és Berlin olyan uniós energiapolitikai javaslatokat tervez előterjeszteni 2040-ig, amelyek biztosítják, hogy a különböző nettó zéró és alacsony kibocsátású technológiák között ne legyen diszkrimináció - számolt be a BGEN. Ez azt jelenti, hogy

az atomenergia, a megújulók és más alacsony szén-dioxid-intenzitású források egyaránt elismerést kapnak a klíma- és fenntarthatósági célok elérésében.

Franciaország évek óta az atomenergia reneszánszát szorgalmazza, amely stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásként hozzájárul a klímacélokhoz. Németország ezzel szemben 2023-ban leállította utolsó reaktorait, és főként a megújuló energiákra építi klímastratégiáját. Emmanuel Macron francia elnök szerint azonban

most mindkét ország vállalja, hogy „technológiasemlegességet” hirdet az uniós szinten zajló vitákban.

Mindez azért lényeges, mert az EU taxonómiarendelete (2020/852) szabályozza, hogy mely beruházások minősülnek fenntarthatónak, és ez közvetlenül befolyásolja a finanszírozási lehetőségeket. 2022-ben a Bizottság egy kiegészítő jogi aktusban a nukleáris energiát bizonyos feltételekkel beemelte a taxonómiába:

csak átmeneti időre,

szigorú műszaki kritériumok mellett (pl. radioaktív hulladékkezelés, új létesítmények engedélyezése 2045 előtt, meglévők üzemidő-hosszabbítása 2040-ig).

Ez azt jelenti, hogy az új nukleáris projektek elvileg kaphatnak uniós „zöld” finanszírozást, ha teljesítik ezeket a feltételeket. A francia probléma inkább az, hogy a taxonómiába való besorolás ellenére sok intézményi befektető és egyes tagállamok (például Ausztria) politikailag továbbra sem tekinti a nukleáris energiát „zöldnek”. Ezen felül, bizonyos uniós támogatási programokban (pl. Innovációs Alap, Modernizációs Alap) a nukleáris beruházások explicit kizárásra kerültek, így a gyakorlatban nem jutnak hozzá uniós pénzekhez.

A kompromisszum részeként Franciaország támogatja Németország terveit a dél-nyugat-európai hidrogénkapcsolatok kiépítésére. Kiemelt projekt a régóta előkészítés alatt álló Southwestern Hydrogen Corridor, amely Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországot és Németországot kötné össze. A korridor két nagyberuházásból áll: a H2Med és a HY-FEN vezetékekből.

A hidrogénfejlesztések nyomon követését egy folyamatosan működő francia–német hidrogén-munkacsoport koordinálja majd a tervek szerint. Emellett a közös gazdasági program tartalmaz egy új villamosenergia-összekötő vezeték tervét is, amelynek lehetőségét jelenleg az Amprion, a TransnetBW és a francia RTE vizsgálja.

A két ország célja, hogy mint meghatározó tagállamok közösen vezessék az EU-t egy

versenyképes, biztonságos, fenntartható és karbonsemleges energiapolitika felé.



Ez nemcsak a technológiai viták elsimítását jelentheti az atom és a megújulók között, hanem a belső piac infrastrukturális integrációját is.

