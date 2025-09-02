  • Megjelenítés
Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét
Globál

Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Portfolio
Franciaország és Németország megállapodtak abban, hogy közös erővel kívánják megreformálni az Európai Unió hosszú távú energiapolitikáját, amelynek részeként az atomenergia is alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásként kaphat elismerést.

A Toulonban elfogadott közös program szerint Párizs és Berlin olyan uniós energiapolitikai javaslatokat tervez előterjeszteni 2040-ig, amelyek biztosítják, hogy a különböző nettó zéró és alacsony kibocsátású technológiák között ne legyen diszkrimináció - számolt be a BGEN. Ez azt jelenti, hogy

az atomenergia, a megújulók és más alacsony szén-dioxid-intenzitású források egyaránt elismerést kapnak a klíma- és fenntarthatósági célok elérésében.

Franciaország évek óta az atomenergia reneszánszát szorgalmazza, amely stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásként hozzájárul a klímacélokhoz. Németország ezzel szemben 2023-ban leállította utolsó reaktorait, és főként a megújuló energiákra építi klímastratégiáját. Emmanuel Macron francia elnök szerint azonban

most mindkét ország vállalja, hogy „technológiasemlegességet” hirdet az uniós szinten zajló vitákban.

Mindez azért lényeges, mert az EU taxonómiarendelete (2020/852) szabályozza, hogy mely beruházások minősülnek fenntarthatónak, és ez közvetlenül befolyásolja a finanszírozási lehetőségeket. 2022-ben a Bizottság egy kiegészítő jogi aktusban a nukleáris energiát bizonyos feltételekkel beemelte a taxonómiába:

  • csak átmeneti időre,

  • szigorú műszaki kritériumok mellett (pl. radioaktív hulladékkezelés, új létesítmények engedélyezése 2045 előtt, meglévők üzemidő-hosszabbítása 2040-ig).

Ez azt jelenti, hogy az új nukleáris projektek elvileg kaphatnak uniós „zöld” finanszírozást, ha teljesítik ezeket a feltételeket. A francia probléma inkább az, hogy a taxonómiába való besorolás ellenére sok intézményi befektető és egyes tagállamok (például Ausztria) politikailag továbbra sem tekinti a nukleáris energiát „zöldnek”. Ezen felül, bizonyos uniós támogatási programokban (pl. Innovációs Alap, Modernizációs Alap) a nukleáris beruházások explicit kizárásra kerültek, így a gyakorlatban nem jutnak hozzá uniós pénzekhez.

A kompromisszum részeként Franciaország támogatja Németország terveit a dél-nyugat-európai hidrogénkapcsolatok kiépítésére. Kiemelt projekt a régóta előkészítés alatt álló Southwestern Hydrogen Corridor, amely Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországot és Németországot kötné össze. A korridor két nagyberuházásból áll: a H2Med és a HY-FEN vezetékekből.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum, ahol külön panelben foglalkozunk a
Információ és jelentkezés

A hidrogénfejlesztések nyomon követését egy folyamatosan működő francia–német hidrogén-munkacsoport koordinálja majd a tervek szerint. Emellett a közös gazdasági program tartalmaz egy új villamosenergia-összekötő vezeték tervét is, amelynek lehetőségét jelenleg az Amprion, a TransnetBW és a francia RTE vizsgálja.

A két ország célja, hogy mint meghatározó tagállamok közösen vezessék az EU-t egy

versenyképes, biztonságos, fenntartható és karbonsemleges energiapolitika felé.

Ez nemcsak a technológiai viták elsimítását jelentheti az atom és a megújulók között, hanem a belső piac infrastrukturális integrációját is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
donald trump amerikai elnök percről percre
Globál
Nagy bejelentésre készül Donald Trump elnök - Amerikán a világ szeme
Pénzcentrum
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility