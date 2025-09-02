Furcsa kép terjeng egy ukrán MiG-29-esről: úgy látszik, Kijev lekoppintotta Oroszország rettegett fegyverét

X-en kezdett terjedni egy kép, amelyen egy ukrán MiG-29-es vadászgép látható, amint egy siklóbombát szállít a célpontja felé. A fegyver a Medoid Tervezőiroda által kifejlesztett átalakító készlet segítségével készült, amely hagyományos "buta" bombákat alakít át irányított fegyverekké.

A technológia az orosz UMPK modulok elvét követi, de ukrán fejlesztésű.

Korábban a rendszert Szu-24-es csatarepülőgépen mutatták be először, a mostani felvétel ugyanakkor bizonyítja, sikeres volt a rendszer integrációja a MiG-29-es vadászgépekkel, amelyek nagyobb mennyiségben állnak Ukrajna rendelkezésére.

Ukrainian MiG-29 fighter jet spotted with what appears to be the analogue of a Russian guided aerial bomb with the UMPK, installed under its wing.In June 2025, it became publicly known that Ukraine have begun tests of what can be considered to be its analogue of the Russian… pic.twitter.com/Ua0Oglxu5Y https://t.co/Ua0Oglxu5Y — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 1, 2025

Az ukrán MiG-29-esek korábban is használtak már siklóbombákat: korábbi módosítások lehetővé tették az amerikai GBU-39 és a francia AASM HAMMER bombák használatát. Azonban ezekből a külföldi fegyverekből korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, így egy hazai alternatíva létrehozása enyhíthetené ezt a problémát.

A Medoid iroda szerint a siklóbomba indítás után akár 60 kilométeres távolságra is eljuthat, és tervben van a hatótávolság 80 km-re növelése. A bomba teljes tömege az irányítófelületekkel és a navigációs rendszerrel együtt 500 kilogramm.

Az ukrán légierő jelenleg napi 100 siklóbombát szeretne útjára indítani, ami jóval meghaladja a partnerországok által biztosítható mennyiséget. A fejlesztők szerint az ukrán kiegészítő kit (amely rendszerint GPS-jelvevőt, valamint szárnyakat tartalmaz) már prototípus szakaszban is olcsóbb, mint a nyugati megfelelői.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images