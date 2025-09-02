Furcsa kép terjeng egy ukrán MiG-29-esről: úgy látszik, Kijev lekoppintotta Oroszország rettegett fegyverét

X-en kezdett terjedni egy kép, amelyen egy ukrán MiG-29-es vadászgép látható, amint egy siklóbombát szállít a célpontja felé. A fegyver a Medoid Tervezőiroda által kifejlesztett átalakító készlet segítségével készült, amely hagyományos "buta" bombákat alakít át irányított fegyverekké.
A technológia az orosz UMPK modulok elvét követi, de ukrán fejlesztésű.
Korábban a rendszert Szu-24-es csatarepülőgépen mutatták be először, a mostani felvétel ugyanakkor bizonyítja, sikeres volt a rendszer integrációja a MiG-29-es vadászgépekkel, amelyek nagyobb mennyiségben állnak Ukrajna rendelkezésére.
Ukrainian MiG-29 fighter jet spotted with what appears to be the analogue of a Russian guided aerial bomb with the UMPK, installed under its wing.In June 2025, it became publicly known that Ukraine have begun tests of what can be considered to be its analogue of the Russian… pic.twitter.com/Ua0Oglxu5Y https://t.co/Ua0Oglxu5Y— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 1, 2025
Az ukrán MiG-29-esek korábban is használtak már siklóbombákat: korábbi módosítások lehetővé tették az amerikai GBU-39 és a francia AASM HAMMER bombák használatát. Azonban ezekből a külföldi fegyverekből korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, így egy hazai alternatíva létrehozása enyhíthetené ezt a problémát.
A Medoid iroda szerint a siklóbomba indítás után akár 60 kilométeres távolságra is eljuthat, és tervben van a hatótávolság 80 km-re növelése. A bomba teljes tömege az irányítófelületekkel és a navigációs rendszerrel együtt 500 kilogramm.
Az ukrán légierő jelenleg napi 100 siklóbombát szeretne útjára indítani, ami jóval meghaladja a partnerországok által biztosítható mennyiséget. A fejlesztők szerint az ukrán kiegészítő kit (amely rendszerint GPS-jelvevőt, valamint szárnyakat tartalmaz) már prototípus szakaszban is olcsóbb, mint a nyugati megfelelői.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel
Az USA visszavágott.
Korábban soha nem exportált annyi cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államok, mint augusztusban
Az LNG nagy része Európába érkezik.
A kreminnai csata lehet a modern kor Verdunje? Elképesztő dolgokat tártak fel friss felvételek Ukrajnában
Brutális pusztítás, kevesebb mint 200 négyzetkilométernyi területen.
Lerántotta a leplet Ukrajna a titokzatos fegyveréről: kiderült, mire képes a Paljancija
Új robotrepülőgép, nemzetközi porondon.
Politikai botrány Törökországban - Nagyot esett a török részvénypiac
Aggasztó fordulat Törökországban.
Több tízezer katonát toboroznának Európa egyik legerősebb hadseregébe – Terítékre került a sorkötelezettség visszaállítása
Vajon fel lehet tölteni önkéntes alapon a Bundeswehr állományát?
Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol
Európában szenved, Kínában szorongatják, Indiában drága.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.