Furcsa kép terjeng egy ukrán MiG-29-esről: úgy látszik, Kijev lekoppintotta Oroszország rettegett fegyverét
Furcsa kép terjeng egy ukrán MiG-29-esről: úgy látszik, Kijev lekoppintotta Oroszország rettegett fegyverét

Az ukrán légierő MiG-29-es vadászgépét siklóbombával szerelték fel, amely egy hagyományos bombából átalakított precíziós fegyver. Ez jelentősen bővítheti az ukrán harcászati csapásmérő képességeket, hasonlóan az orosz UMPK kitekhez, amelyet régi FAB-bombákra szerelnek - tudósított a Defence Express.

X-en kezdett terjedni egy kép, amelyen egy ukrán MiG-29-es vadászgép látható, amint egy siklóbombát szállít a célpontja felé. A fegyver a Medoid Tervezőiroda által kifejlesztett átalakító készlet segítségével készült, amely hagyományos "buta" bombákat alakít át irányított fegyverekké.

A technológia az orosz UMPK modulok elvét követi, de ukrán fejlesztésű.

Korábban a rendszert Szu-24-es csatarepülőgépen mutatták be először, a mostani felvétel ugyanakkor bizonyítja, sikeres volt a rendszer integrációja a MiG-29-es vadászgépekkel, amelyek nagyobb mennyiségben állnak Ukrajna rendelkezésére.

Az ukrán MiG-29-esek korábban is használtak már siklóbombákat: korábbi módosítások lehetővé tették az amerikai GBU-39 és a francia AASM HAMMER bombák használatát. Azonban ezekből a külföldi fegyverekből korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, így egy hazai alternatíva létrehozása enyhíthetené ezt a problémát.

A Medoid iroda szerint a siklóbomba indítás után akár 60 kilométeres távolságra is eljuthat, és tervben van a hatótávolság 80 km-re növelése. A bomba teljes tömege az irányítófelületekkel és a navigációs rendszerrel együtt 500 kilogramm.

Az ukrán légierő jelenleg napi 100 siklóbombát szeretne útjára indítani, ami jóval meghaladja a partnerországok által biztosítható mennyiséget. A fejlesztők szerint az ukrán kiegészítő kit (amely rendszerint GPS-jelvevőt, valamint szárnyakat tartalmaz) már prototípus szakaszban is olcsóbb, mint a nyugati megfelelői.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

