Itt az ítélet: súlyos törvénysértést követett el Donald Trump

Charles Breyer szövetségi kerületi bíró 52 oldalas ítéletében kimondta, hogy a republikánus elnök adminisztrációja
megsértette az 1878-as Posse Comitatus törvényt, amely tiltja a hadsereg belföldi rendfenntartási célokra történő bevetését.
A bíró megtiltotta a Trump-adminisztrációnak, hogy a jelenleg Kaliforniában állomásozó nemzeti gárdistákat vagy bármely más katonai egységet polgári rendfenntartásra alkalmazzon.
Az ítélet korlátozza a katonák részvételét a letartóztatásokban, őrizetbe vételekben, házkutatásokban, lefoglalásokban, valamint a forgalomirányításban és tömegoszlatásban.
A döntés Gavin Newsom kaliforniai kormányzó keresete nyomán született, amelyet azután nyújtott be, hogy
Trump június elején a kormányzó akarata ellenére Los Angelesbe vezényelte a kaliforniai nemzeti gárda tagjait az illegális bevándorlók elleni razziák miatt kirobbant tüntetések megfékezésére.
Bár a Pentagon mostanra már kivonta a Los Angelesbe küldött mintegy 700 tengerészgyalogost és a gárdisták többségét, Breyer megjegyezte, hogy utóbbiak közül 300 még mindig a metropoliszban állomásozik, lassan három hónappal a mozgósításuk után.
Továbbá Trump elnök és Pete Hegseth miniszter nyilatkozatai szerint szándékukban áll, hogy nemzeti gárdistákat vonjanak szövetségi szolgálatba az ország más városaiban — többek között ide, az észak-kaliforniai körzetben található Oaklandbe és San Franciscóba —, ezáltal egy nemzeti rendőrséget létrehozva, amelynek elnök az irányítója
- írta Breyer, aki ezen túl helyt adott Kalifornia kérelmének, és megtiltotta, hogy a nemzeti gárda részt vegyen a szövetségi bevándorlási akciókban és ezekre elkísérjék a szövetségi ügynököket. A bíró szerint Trump nem használhatja állandó ürügyként azt a katonák bevetésére, hogy a szövetségi dolgozóknak valóban félelem nélkül kell tudni végezni a munkájukat.
A CBS cikke emlékeztet, hogy Trump augusztus eleji utasítására jelenleg több mint 2200 nemzeti gárdista tartózkodik Washington D.C.-ben.
DONALD TRUMP LOSES AGAIN. The courts agree -- his militarization of our streets and use of the military against US citizens is ILLEGAL. pic.twitter.com/rDq1Li5fug https://t.co/rDq1Li5fug— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 2, 2025
Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója a tőle immár megszokott módon a republikánus elnök stílusát imitálva – és kigúnyolva – reagált a hírre az X-en.
DONALD TRUMP ISMÉT VESZÍTETT. A bíróságok egyetértenek — az utcáink militarizálása és a hadsereg amerikai állampolgárok elleni használata ILLEGÁLIS
- közölte Newsom.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
