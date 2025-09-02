Itt az ítélet: súlyos törvénysértést követett el Donald Trump

Charles Breyer szövetségi kerületi bíró 52 oldalas ítéletében kimondta, hogy a republikánus elnök adminisztrációja

megsértette az 1878-as Posse Comitatus törvényt, amely tiltja a hadsereg belföldi rendfenntartási célokra történő bevetését.

A bíró megtiltotta a Trump-adminisztrációnak, hogy a jelenleg Kaliforniában állomásozó nemzeti gárdistákat vagy bármely más katonai egységet polgári rendfenntartásra alkalmazzon.

Az ítélet korlátozza a katonák részvételét a letartóztatásokban, őrizetbe vételekben, házkutatásokban, lefoglalásokban, valamint a forgalomirányításban és tömegoszlatásban.

A döntés Gavin Newsom kaliforniai kormányzó keresete nyomán született, amelyet azután nyújtott be, hogy

Trump június elején a kormányzó akarata ellenére Los Angelesbe vezényelte a kaliforniai nemzeti gárda tagjait az illegális bevándorlók elleni razziák miatt kirobbant tüntetések megfékezésére.

Bár a Pentagon mostanra már kivonta a Los Angelesbe küldött mintegy 700 tengerészgyalogost és a gárdisták többségét, Breyer megjegyezte, hogy utóbbiak közül 300 még mindig a metropoliszban állomásozik, lassan három hónappal a mozgósításuk után.

Továbbá Trump elnök és Pete Hegseth miniszter nyilatkozatai szerint szándékukban áll, hogy nemzeti gárdistákat vonjanak szövetségi szolgálatba az ország más városaiban — többek között ide, az észak-kaliforniai körzetben található Oaklandbe és San Franciscóba —, ezáltal egy nemzeti rendőrséget létrehozva, amelynek elnök az irányítója

- írta Breyer, aki ezen túl helyt adott Kalifornia kérelmének, és megtiltotta, hogy a nemzeti gárda részt vegyen a szövetségi bevándorlási akciókban és ezekre elkísérjék a szövetségi ügynököket. A bíró szerint Trump nem használhatja állandó ürügyként azt a katonák bevetésére, hogy a szövetségi dolgozóknak valóban félelem nélkül kell tudni végezni a munkájukat.

A CBS cikke emlékeztet, hogy Trump augusztus eleji utasítására jelenleg több mint 2200 nemzeti gárdista tartózkodik Washington D.C.-ben.

DONALD TRUMP LOSES AGAIN. The courts agree -- his militarization of our streets and use of the military against US citizens is ILLEGAL. pic.twitter.com/rDq1Li5fug https://t.co/rDq1Li5fug — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 2, 2025

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója a tőle immár megszokott módon a republikánus elnök stílusát imitálva – és kigúnyolva – reagált a hírre az X-en.

DONALD TRUMP ISMÉT VESZÍTETT. A bíróságok egyetértenek — az utcáink militarizálása és a hadsereg amerikai állampolgárok elleni használata ILLEGÁLIS

- közölte Newsom.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images