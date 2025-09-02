  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett a világ legsötétebb diktatúrája Putyin háborújában
Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett a világ legsötétebb diktatúrája Putyin háborújában

A dél-koreai hírszerzés szerint mintegy 2000 észak-koreai katona vesztette életét Ukrajnában, miközben Phenjan további 6000 fő bevetését tervezi Oroszország támogatására - írta a Korea Herald.

A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) zárt ajtók mögött tájékoztatta a parlamenti hírszerzési bizottságot az észak-koreai csapatok ukrajnai veszteségeiről - közölték Pak Szonvon és I Szonggun képviselők kedden. A hírszerzés információi szerint Észak-Korea a harmadik csapatküldési hullámban további 6000 katonát készül Oroszországba küldeni, miközben már mintegy 1000 hadmérnök meg is érkezett az országba. A jelenleg bevetett észak-koreai erők a „hátsó frontvonalakon tartalékosként” állomásoznak, és a hírszerzés szerint lehetséges, hogy vezetőváltás történt a kiküldött csapatok élén.

Észak-Korea elismerte, hogy az első és második bevetési körben körülbelül 350 halottja volt, míg a NIS áprilisban a parlamenti hírszerzési bizottságnak tartott tájékoztatóján legalább 600 halálesetről számolt be

- mondta I Szonggun képviselő, hozzátéve, hogy a hírszerzés más országokkal végzett

„átfogó felülvizsgálat” után emelte 2000-re a becsült halálos áldozatok számát.

Észak-Korea tavaly október óta összesen mintegy 13 000 katonát és hagyományos fegyvereket küldött Oroszországba az ukrajnai háborús erőfeszítések támogatására.

Címlapkép forrása: Shutterstock

