Folyamatos a hisztéria azzal kapcsolatosan, hogy Oroszország állítólag meg akarja támadni Európát. Szerintem az értelmes emberek számára egyértelmű: ez csak provokáció vagy teljes inkompetencia eredménye. Minden értelmes ember látja, hogy Oroszország soha nem támadott, nem akart meg támadni és nem is akar megtámadni senkit”
– mondta Putyin.
Oroszország csak Vlagyimir Putyin vezetése alatt eddig két országot támadott meg (Grúzia, Ukrajna), egy harmadik területén kezdett nyílt katona intervenciót (Szíria) és még hat afrikai ország területére küldött zsoldosokat katonai feladatokat végrehajtani a Wagner csoport égisze alatt.
Szeretném még egyszer hangsúlyozni Oroszország Európával kapcsolatos állítólagos agresszív terveivel kapcsolatosan: ezeknek semmi alapja nincs, az erről szóló állítások teljes nonszensz”
– mondta Putyin.
Hozzátette: az „ukrajnai konfliktust” szerinte „a Nyugat provokálta ki.”
Címlapkép: Kremlin.ru
Itt a bejelentés: Amerikában megy tőzsdére az európai sztárfintech
1,27 milliárd dollárt is bevonhat.
Váratlan fordulat Franciaországban: a kormányfő nem zárja ki az uniós befizetések mérséklését
A radikális jobboldalnak kedvezhetne ezzel, de megmenekülhetne a kormány.
Kerek perec elmondta Putyin Robert Ficónak, mit gondol Európa megtámadásáról
Itt van az orosz elnök álláspontja.
Súlyos csapást mér az EU az orosz gázzal kereskedőkre egy jogászi trükkel
Így ütnének oda az orosz gázbiznisznek.
Putyin: Oroszország elfogadja Ukrajna EU-tagságát
Az orosz elnök viszont meghúzta a vörös vonalat a biztonsági garanciáknál.
Nagyon furcsa folyamatok zajlanak Németországban
Jelentős az országon belüli migráció.
Súlyos a kockázat, rengeteg mézet vontak ki a forgalomból
Figyelem: több mint 55 tonna.
Belépnek az arcfelismerők a bolti lopások elleni harcba
Most a brit Sainsbury's teszteli a technológiát.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.