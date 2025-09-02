  • Megjelenítés
Kerek perec elmondta Putyin Robert Ficónak, mit gondol Európa megtámadásáról
Kerek perec elmondta Putyin Robert Ficónak, mit gondol Európa megtámadásáról

Oroszország nem fogja megtámadni Európát, az erről szóló jelentések és értékelések csupán provokáció és / vagy inkompetencia eredménye – fejtette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico szlovák miniszterelnöknek Kínában az orosz TASZSZ hírügynökség szerint.

Folyamatos a hisztéria azzal kapcsolatosan, hogy Oroszország állítólag meg akarja támadni Európát. Szerintem az értelmes emberek számára egyértelmű: ez csak provokáció vagy teljes inkompetencia eredménye. Minden értelmes ember látja, hogy Oroszország soha nem támadott, nem akart meg támadni és nem is akar megtámadni senkit”

– mondta Putyin.

Oroszország csak Vlagyimir Putyin vezetése alatt eddig két országot támadott meg (Grúzia, Ukrajna), egy harmadik területén kezdett nyílt katona intervenciót (Szíria) és még hat afrikai ország területére küldött zsoldosokat katonai feladatokat végrehajtani a Wagner csoport égisze alatt.

Szeretném még egyszer hangsúlyozni Oroszország Európával kapcsolatos állítólagos agresszív terveivel kapcsolatosan: ezeknek semmi alapja nincs, az erről szóló állítások teljes nonszensz”

– mondta Putyin.

Hozzátette: az „ukrajnai konfliktust” szerinte „a Nyugat provokálta ki.”

