Kína ősi riválisa visszatérne a katonai hatalmak élvonalába: a titokzatos SHIELD rendszer lehet a kulcs

Tokió az elmúlt években feladta a korábbi pacifista politikáját, és jóval nagyobb figyelmet fordít a védelmi erők modernizálására. A tervek része, hogy növelik a védelmi kiadásokat, hogy ennek felhasználásával modernizálják a képességeket.

A 2026-os évre kitűzött célok között szerepel a part menti drónképességek megerősítése, valamint egy tengeralattjáróról indítható rakéta kifejlesztése is.

Az elmúlt években Kína jelentős mértékben növelte a befolyását az indo-csendes-óceáni térségben, ezt pedig a japán kormány fenyegetésként érzékeli. Különösen a déli szigetvilágnál szaporodott meg a potenciális összecsapások esélye, mivel Peking ennek a területnek a hovatartozását vitatja. Néhány alkalommal volt arra is példa, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) néhány hadihajója vagy katonai repülőgépe illetéktelenül haladt át a térségen. Ezekre reagálva Japán a szinkronizált, hibrid, integrált és továbbfejlesztett part menti védelmi rendszerének (SHIELD) bejelentésével szeretné a felemelkedő nagyhatalmat elrettenteni az agressziótól a térségben. Ez egy többrétű partvédelmi rendszert takar, amely pilóta nélküli drónokkal működik. Ehhez tartozik a rövid, közepes és nagy hatótávolságú felderítő és csapásmérő drónok, ezek hatékonyságának növeléséhez indíthatóak lennének a partról és a tengeri járművekről is. A másik kiemelten kezelt projekt 2026-ban, hogy a Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők (JMSDF) tengeri járőrhajóiról használható védelmi rendszert fejlesszenek ki.

Jövőre Tokió több vásárlással is számol: F-35-ös amerikai gyártmányú vadászgépeket és KC-46 Pegasus légi utántöltő repülőgépeket szereznének be. A szigetország azzal számol, hogy összesen 105 darab F-35A és 42 darab F-35B fog a rendelkezésére állni. A rövid felszállásra és függőleges leszállásra alkalmas (STOVL) „B” típusú gépek

Japán két Izumo osztályú helikopter-rombolójáról fognak üzemelni.

A hadihajók fedélzetének átalakítása jelenleg is zajlik, hogy alkalmasak legyenek az ilyen típusú járművek fogadására.

