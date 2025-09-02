Kitálalt az ukrán őrmester: ha ez igaz, nagy bajban a haderő

Csorni az interjúban azt állította, hogy az orosz Rubicon csoport (ez egy kifejezeten drónok használatára és bevetésére specializálódott egység) nyomása egyes szektorokban olyan nagy, hogy lényegében megbénítja az ukrán logisztikát, és a csapatok mozgatását. Mint mondja, az orosz drónlefedettség következtében
az ukrán katonák nem tudják elhagyni a lövészárkaikat és nem tudják ellátni megfelelően a védelmet.
Az ukrán drónokat – köztük a Baba Yagákat – szinte azonnal lelövik, miután felszálltak.
Állítása szerint a Rubicon drónkezelő egység olyan „halálzónákat” hoz létre, ami lehetetlenné teszi az ukrán védők megmaradását, így az orosz katonák később, gyakorlatilag harcérintkezés nélkül bevonulhatnak.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a drónok megnövekedett szerepe miatt mindkét fél hasonló problémákkal küzd, legutóbb pont egy orosz páncélozott járművekből álló támadó csoportot semmisítettek meg drónok segítségével.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
