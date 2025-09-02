Kőkemény véleményt mondtak az ukrán katonák a NATO egyik legjobb tankjáról - Igazi mesterlövész a harctéren

  • Megjelenítés
Globál

Portfolio
Az ukrán hadsereg Challenger 2 harckocsikezelői megosztották tapasztalataikat a brit gyártmányú harcjárműről, kiemelve annak pontosságát, manőverezhetőségét és védelmi képességeit a harctéri alkalmazás során - tudósított a Defence Express.

2023 elején az Egyesült Királyság 14 Challenger 2 harckocsit adományozott Ukrajnának, ezzel az első ország lett, amely tankokat biztosított az ukrán védelmi erők számára. A járművek azóta is szolgálatban állnak, és az Army TV egyik tankkezelő legénységgel készített interjút a harci tapasztalatokról.

A "Hera" hívójelű parancsnok szerint a Challenger 2 valódi "mesterlövész puska", amely lehetővé teszi az ellenséges célpontok nagy távolságból történő megsemmisítését.

Nem kell túl közel menni, nyugodtan dolgozhatsz fedezékből, majd visszavonulhatsz

- magyarázta az ukrán tévének. Elárulta azt is, hogy a legénység a kurszki hadműveletek során

5300 méteres távolságból semmisített meg egy ellenséges gyalogsági harcjárművet.

A parancsnok kiemelte, hogy a Challenger tankok jól teljesítettek a csatatéren:

Gyorsan mozogtak, manőverezhetőek, bár a drónok akadályozzák a munkájukat, egyébként nagyon jól teljesítettek

- jelentette ki.

Megjegyezte azt is, hogy a harckocsi ellenállt az orosz drónok támadásainak.

A szovjet tankokkal összehasonlítva a katonák szerint a Challenger 2 sokkal jobb kilátást biztosít. A torony forgási sebességét is kiemelték, mint fontos előnyt. A brit gyártmányú harckocsi tűzgyorsasága - a lövegkezelő képzettségétől függően - akár a 8 lövést is elérheti percenként.

A katonák kiemelték a harckocsi manőverezőképességét is, ugyanakkor hangsúlyozták: a laza talajon való mozgás során nagy hátrányban van a páncélos.

Címlapkép forrása: Getty Images

