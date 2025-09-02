  • Megjelenítés
Kulcsfontosságú területen fűzi szorosabbra barátságát Oroszország és Kína
Globál

Portfolio
Az orosz energiaóriás Gazprom és a kínai nemzeti olajvállalat CNPC megállapodást kötött a gázszállítások bővítéséről, ami tovább erősíti az orosz-kínai energetikai együttműködést - írja a Reuters.

Oroszország és Kína folytatja a gázszállítások új lehetőségeinek kidolgozását

- jelentette be kedden a Gazprom, miután megállapodást írt alá a Kínai Nemzeti Kőolajvállalattal (CNPC).

A megállapodás értelmében növelik az éves gázszállítások mennyiségét Kínába a Szibéria Ereje gázvezetéken, valamint a távol-keleti útvonalon keresztül.

A Kínával kötött, jogilag kötelező erejű gázszállítási megállapodás a tervezett Szibéria Ereje–2 gázvezetékre

30 évre szól, és az ellátás ára alacsonyabb lesz, mint Európáé

– jelentette kedden az orosz TASZSZ hírügynökség.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

