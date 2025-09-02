  • Megjelenítés
Lejárt Trump elnök végső ultimátuma, a legrosszabbra készülhet Oroszország - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Globál

Lejárt Trump elnök végső ultimátuma, a legrosszabbra készülhet Oroszország - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Portfolio
Kisméretű ukrán ellentámadás volt Donyeck megyében: a pokrovszki műveleti csoport visszavette Novoekonomicsnyét az oroszoktól. A város ettől függetlenül közel áll a bekerítéshez: az oroszok északon már Dobropilját lövik. Miközben Kosztyantynivka külvárosát elérték az orosz csapatok, északon Sziverszk bekerítésébe kezdtek, a várostól északra és délre is nagyobb orosz csapatmozgások zajlanak. Diplomáciai fronton úgy fest, továbbra sem sikerül előrelépést elérni az elnöki találkozó megszervezésében, Donald Trump elnök béketeremtési ultimátuma a múlt héten lejárt. Az elnök vélhetően ezzel kapcsolatosan este nagy bejelentést tesz. Cikkünk folyamatosan  frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Ma nagy bejelentést tesz Donald Trump elnök

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint ma este 8-kor nagy bejelentést tesz – írta meg a CNBC.

Kína bejelentkezett az orosz gázért, komoly megállapodás lett belőle

A Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat megállapodást kötött a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő szállítások növeléséről, valamint új vezetékek építéséről.

Elfogyott Trump türelme: Oroszország felkészülhet a legrosszabbra

Donald Trump amerikai elnök minden lehetséges opciót mérlegel Oroszországgal szemben, amiért nem kötöttek békát Ukrajnával, sőt, fokozták az ország bombázását – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News csatornáján.

Azt mondják, taktikát váltottak az oroszok: bénító csapás készül Ukrajna ellen

Oroszország jelenleg intenzív felderítő műveleteket folytat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája körül – valószínű, hogy a télen újabb átfogó csapássorozattal próbálják majd megbénítani a megtámadott ország áramszolgáltatását és fűtésrendszerét – állítja Szerhij Flash, ukrán blogger, EW-specialista, drónpilóta.

Végre válaszoltak az oroszok a Putyin-Zelenszkij találkozó ötletére – Ebben nem lesz sok köszönet

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök eleve nem is állapodtak meg abban, hogy Putyin személyesen találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, erről nem volt szó a két vezető közt – jelentette ki Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó.

Ukrán ellentámadás a Donbaszban, Sziverszk közel a bekerítéshez - Az ukrán frontról percről percre kedden

Cikkünk folyamatosan  frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

