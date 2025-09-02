Lejárt Trump elnök végső ultimátuma, a legrosszabbra készülhet Oroszország - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Ma nagy bejelentést tesz Donald Trump elnök
Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint ma este 8-kor nagy bejelentést tesz – írta meg a CNBC.
Kína bejelentkezett az orosz gázért, komoly megállapodás lett belőle
A Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat megállapodást kötött a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő szállítások növeléséről, valamint új vezetékek építéséről.
Elfogyott Trump türelme: Oroszország felkészülhet a legrosszabbra
Donald Trump amerikai elnök minden lehetséges opciót mérlegel Oroszországgal szemben, amiért nem kötöttek békát Ukrajnával, sőt, fokozták az ország bombázását – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News csatornáján.
Azt mondják, taktikát váltottak az oroszok: bénító csapás készül Ukrajna ellen
Oroszország jelenleg intenzív felderítő műveleteket folytat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája körül – valószínű, hogy a télen újabb átfogó csapássorozattal próbálják majd megbénítani a megtámadott ország áramszolgáltatását és fűtésrendszerét – állítja Szerhij Flash, ukrán blogger, EW-specialista, drónpilóta.
Végre válaszoltak az oroszok a Putyin-Zelenszkij találkozó ötletére – Ebben nem lesz sok köszönet
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök eleve nem is állapodtak meg abban, hogy Putyin személyesen találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, erről nem volt szó a két vezető közt – jelentette ki Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó.
Ukrán ellentámadás a Donbaszban, Sziverszk közel a bekerítéshez - Az ukrán frontról percről percre kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
