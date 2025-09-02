Lerántotta a leplet Ukrajna a titokzatos fegyveréről: kiderült, mire képes a Paljancija

A Paljancija 2024 augusztusában bukkant fel először, legalábbis médiajelentések szerint akkor volt az első sikeres harctéri bevetése.
A most megvillantott, modernizált változat már frissített szárny- és farokszerkezetet, valamint meghosszabbított törzset kapott.
Így hossza 3,5 méter, szárnyfesztávolsága 1,7 méter, tömege mindösszesen 320 kilogramm. Robbanófeje 100 kilogrammos, hatótávolsága 650 kilométer. Maximális végsebessége 900 km/h, repülési magassága pedig 15-500 méter között változhat.
In Poland, during the MSPO 2025 arms exhibition, Ukroboronprom revealed the characteristics of the Ukrainian drone-missile "Palyanytsya".Its existence was first announced on the Independence Day of Ukraine on August 24, 2024. pic.twitter.com/gTAOi4LEK5 https://t.co/gTAOi4LEK5— Slava (@Heroiam_Slava) September 2, 2025
A robotrepülőgépet műholdas navigáció vezérli,
de a végső célrávezetést már egy autonóm, célpontfelismerő rendszer biztosítja
Első bevetését még 2024 augusztusában regisztrálták, azóta azonban nem sok információ került nyilvánosságra a fegyverről. Ezzel párhuzamosan bejelentették a gyártás fokozását, valamint a költségek csökkentésén.
