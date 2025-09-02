Ma nagy bejelentést tesz Donald Trump elnök

A bejelentéssel kapcsolatosan semmilyen konkrétumot nem tudni, azon kívül, hogy az elnök a Fehér Házból fog beszélni.

A legtöbb spekuláció arra mutat:

Trump az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan szólal majd meg,

a múlt héten ugyanis lejárt a Moszkvának adott újabb „kéthetes ultimátum” a békekötésre és a Kreml még fokozta is az Ukrajnával szembeni támadások intenzitását.

Mindemellett a napokban hétfőn Kínában találkozott Oroszország, Észak-Korea, Irán és India vezetése – valószínű, hogy ez a téma is érintett lehet.

Ha nem Amerika riválisaival kapcsolatosan lesz bejelentés, az elnök spekulációk szerint vámháborús intézkedésekről tesz majd valamilyen bejelentést.

Mindemellett terítékre kerülhet Venezuela témája is: a latin-amerikai ország körül az Egyesült Államok most komoly csapatösszevonást hajtott végre.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain