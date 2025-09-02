  • Megjelenítés
Ma nagy bejelentést tesz Donald Trump elnök
Globál

Ma nagy bejelentést tesz Donald Trump elnök

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint ma este 8-kor nagy bejelentést tesz – írta meg a CNBC.

A bejelentéssel kapcsolatosan semmilyen konkrétumot nem tudni, azon kívül, hogy az elnök a Fehér Házból fog beszélni.

A legtöbb spekuláció arra mutat:

Trump az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan szólal majd meg,

a múlt héten ugyanis lejárt a Moszkvának adott újabb „kéthetes ultimátum” a békekötésre és a Kreml még fokozta is az Ukrajnával szembeni támadások intenzitását.

Mindemellett a napokban hétfőn Kínában találkozott Oroszország, Észak-Korea, Irán és India vezetése – valószínű, hogy ez a téma is érintett lehet.

Ha nem Amerika riválisaival kapcsolatosan lesz bejelentés, az elnök spekulációk szerint vámháborús intézkedésekről tesz majd valamilyen bejelentést.

Mindemellett terítékre kerülhet Venezuela témája is: a latin-amerikai ország körül az Egyesült Államok most komoly csapatösszevonást hajtott végre.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrán ellentámadás a Donbaszban, Sziverszk közel a bekerítéshez - Az ukrán frontról percről percre kedden

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
india, vonat, tömeg
Globál
Elképesztő növekedés: Ázsia szuperhatalma csúcsra járatja a zöld energiát
Pénzcentrum
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility