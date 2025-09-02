  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: olyan háború jöhet, amely egy egész térséget dönthet romokba
Globál

Megjött a figyelmeztetés: olyan háború jöhet, amely egy egész térséget dönthet romokba

Portfolio
Ha Venezuelát megtámadja az Egyesült Államok, olyan háború jöhet, amely az egész térséget destabilizálhatja – figyelmeztet X-oldalán Gustavo Petro kolumbiai elnök.

Petro elnök úgy látja, ha Venezuelát támadás éri, a térségben hasonló helyzet alakul majd ki, mint a 2000-es, 2010-es években Szíriában és Irakban.

Tömeggyilkosok vesznek majd át teljes területeket, akiket csak a mohóság hajt majd, az államok meggyengülnek és a társadalmi béke eszközei is”

– írja a latin-amerikai elnök.

Úgy látja, a térség államainak szuverenitását meg kell erősíteni, sem Panamát, sem Ecuadort, sem Columbiát, sem Venezuelát nem fenyegetheti külföldi dominancia.

Gondolatait azzal zárja, hogy a régió országainak szorosabb együttműködésre van szüksége drogellenes fellépés végett.

Kolumbia elnöke nem nevezi meg az Egyesült Államokat, mint potenciális agresszor, de posztja azért született meg, mert Venezuela térségében amerikai hadihajók vonultak fel. A latin-amerikai ország emiatt most készültségbe helyezte haderejét.

Kapcsolódó cikkünk

A szomszédjában készül háborúra Amerika? – Egyre furcsább dolgok történnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre kedd
Globál
Lejárt Trump elnök végső ultimátuma, a legrosszabbra készülhet Oroszország - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Pénzcentrum
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility