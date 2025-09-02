Megjött a figyelmeztetés: olyan háború jöhet, amely egy egész térséget dönthet romokba

Petro elnök úgy látja, ha Venezuelát támadás éri, a térségben hasonló helyzet alakul majd ki, mint a 2000-es, 2010-es években Szíriában és Irakban.
Tömeggyilkosok vesznek majd át teljes területeket, akiket csak a mohóság hajt majd, az államok meggyengülnek és a társadalmi béke eszközei is”
– írja a latin-amerikai elnök.
Úgy látja, a térség államainak szuverenitását meg kell erősíteni, sem Panamát, sem Ecuadort, sem Columbiát, sem Venezuelát nem fenyegetheti külföldi dominancia.
Gondolatait azzal zárja, hogy a régió országainak szorosabb együttműködésre van szüksége drogellenes fellépés végett.
Kolumbia elnöke nem nevezi meg az Egyesült Államokat, mint potenciális agresszor, de posztja azért született meg, mert Venezuela térségében amerikai hadihajók vonultak fel. A latin-amerikai ország emiatt most készültségbe helyezte haderejét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
