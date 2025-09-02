Meglepő gesztust tesz Donald Trump, de Joe Biden ezt aztán nem fogja megköszönni

Amikor Trumpot arról kérdezték, hogy demokrata elődje, Joe Biden képe is kikerül-e majd, a republikánus elnök azt válaszolta:

Érdekes kérdés. Kiteszünk egy képet az autopenről.

Az elnök meg is mutatta a riporternek, hogyan nézne ki a portré, majd hozzátette: "Ez nagy ellentmondást fog okozni." Trump ezután kritizálta Bident, és felemlegette azt is, hogy májusban 9-es Gleason-pontszámú, csontáttétes prosztatarákkal diagnosztizálták.

Nem nyerte meg a választást. Csúnyán veszített. Szörnyű elnök volt, de el tudod képzelni, azt mondja, 9-es stádiumú rákja van. Ez mikor volt? Két-három hónapja

- mondta Trump.

A republikánus országvezető korábban számos alkalommal bírálta Bident az aláírógép miatt, mondván, elődje nem volt tisztában azzal, hogy mit szignóznak a nevében, és ezért Biden valamennyi intézkedése érvénytelen lehet. Trump ugyanakkor elismerte, hogy ő is használta, illetve használja az eszközt, de csak "nagyon lényegtelen dokumentumokhoz".

Biden korábban a New York Timesnak nyilatkozva védte meg magát,

szerinte "minden egyes döntést" ő maga hozott meg elnökként,

és hazugsággal vádolta a republikánusokat, akik azt állítják, hogy elnöksége végére cselekvésképtelenné vált egészségügyi állapota miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images