  • Megjelenítés
Meglepő gesztust tesz Donald Trump, de Joe Biden ezt aztán nem fogja megköszönni
Globál

Meglepő gesztust tesz Donald Trump, de Joe Biden ezt aztán nem fogja megköszönni

Portfolio
Donald Trump arról beszélt, hogy noha kiállítja valamennyi elődjének a portréját a Fehér Ház rózsakertjében, Joe Biden helyett egy aláírógép fog lógni a falon - szemlézte a Daily Callernek adott, hétfőn megjelent interjút a Hill.

Amikor Trumpot arról kérdezték, hogy demokrata elődje, Joe Biden képe is kikerül-e majd, a republikánus elnök azt válaszolta:

Érdekes kérdés. Kiteszünk egy képet az autopenről.

Az elnök meg is mutatta a riporternek, hogyan nézne ki a portré, majd hozzátette: "Ez nagy ellentmondást fog okozni." Trump ezután kritizálta Bident, és felemlegette azt is, hogy májusban 9-es Gleason-pontszámú, csontáttétes prosztatarákkal diagnosztizálták.

Nem nyerte meg a választást. Csúnyán veszített. Szörnyű elnök volt, de el tudod képzelni, azt mondja, 9-es stádiumú rákja van. Ez mikor volt? Két-három hónapja

- mondta Trump.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump rendkívül súlyos vádakkal bombázza elődjét: de Barack Obama épp Trumpnak hála aludhat nyugton

Amerika egyik legsúlyosabb összeesküvéséről beszél Donald Trump, máris vizsgálat indult a volt elnök emberei ellen

Donald Trump érvénytelenítené Joe Biden döntéseit

A republikánus országvezető korábban számos alkalommal bírálta Bident az aláírógép miatt, mondván, elődje nem volt tisztában azzal, hogy mit szignóznak a nevében, és ezért Biden valamennyi intézkedése érvénytelen lehet. Trump ugyanakkor elismerte, hogy ő is használta, illetve használja az eszközt, de csak "nagyon lényegtelen dokumentumokhoz".

Biden korábban a New York Timesnak nyilatkozva védte meg magát,

szerinte "minden egyes döntést" ő maga hozott meg elnökként,

és hazugsággal vádolta a republikánusokat, akik azt állítják, hogy elnöksége végére cselekvésképtelenné vált egészségügyi állapota miatt.

Kapcsolódó cikkünk

A felemelkedő nagyhatalom keményen beintett Trumpnak, de valaki más lett az igazi győztes

Vészjósló adat érkezett Amerikából: ez nem a fellendülő piac jele

Olyan kihívót kaphat Erdogan, aki fenekestül feforgathatja Törökországot

Itt az ítélet: súlyos törvénysértést követett el Donald Trump

Letaglózó számokat közöltek: 1,2 millió embert tüntetett el Donald Trump

Jöhet következő forduló? - Újabb orosz-amerikai találkozó van szerveződőben

Putyin jobbkeze megkongatta a vészharangot: a távol-keleti katonai hatalom területet követelhet az oroszoktól

Egyetlen dologtól intették óva Donald Trumpot – Az elnök mégis drasztikus lépésre szánta el magát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
napelem naperőmű energia
Globál
500 felett: Spanyolország sem maradhat ki az árampiacot felforgató jelenségből
Pénzcentrum
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility