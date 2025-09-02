  • Megjelenítés
Megszólalt Oroszország a rejtélyes térképről: „igen, ez lesz Ukrajna jövője”
Megszólalt Oroszország a rejtélyes térképről: „igen, ez lesz Ukrajna jövője”

Gyakorlatilag nyíltan kimondta Viktor Szoboljov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke, hogy el akarják venni Mikolaiv és Odessza megyéket Ukrajnától, a napokban bemutatott új Ukrajna-térkép a „különleges művelet” céljait ábrázolja.

Tegnap lett figyelmes a nemzetközi közösség arra, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök egy olyan térkép előtt tartott beszámolót, melyen nem öt, hanem hét ukrán megye volt látható, mint „Oroszország területe.”

A részlegesen vagy teljesen elfoglalt Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk és Krím megyék mellett még Odessza és Mikolaiv megyéket is az orosz államhatáron belülre rajzolták.

Ez a terület a különleges művelet céljainak megfelelő, ezek elérésén dolgozunk. Ezeket a célokat el kell érnünk"

– kommentálta Szoboljov a térképet az MK.ru cikke szerint.

Azt mondta: természetesen a „helyi lakosság dönt majd”, hogy akarnak-e csatlakozni az Oroszországi Föderációhoz, népszavazás útján. Vagyis: hasonló „népszavazásokat” akarnak az oroszok ezeken a területeken is tartani, melyek a megszállt ukrán régiókban történtek (ezek a szavazások számos nemzetközi jogszabályt sértő módon, transzparencia nélkül, a megszállt régiókon kívüli ukrán lakosság részvétele nélkül zajlottak.)

Oroszország a háború elején behatolt Mikolaiv régióba Herszon elfoglalása után, de a várost nem tudták megszerezni. Végül Mikolaiv teljes területét és Herszon várost is feladták az oroszok a 2022-es ukrán offenzíva során.

Ha Odesszát és Mikolaivet is megszállja az orosz haderő, Ukrajna elveszti a Fekete-tengerhez való közvetlen hozzáférését. Ha Oroszország valóban ilyen stratégiai ambíciókkal rendelkezik, a háború még nagyon sok éven át elhúzódhat.

