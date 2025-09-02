  • Megjelenítés
Megtette Donald Trump a várva várt bejelentést - Itt vannak a részletek
Globál

Megtette Donald Trump a várva várt bejelentést - Itt vannak a részletek

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök majdnem egy óra késéssel bejelentést tett a Fehér Házból, a washingtoni vezető áthelyezi az űrerők központját Alabamába. Trump más fontos kérdésekről, például Venezueláról, a vámokról, az ukrajnai háborúról és az egészségi állapotáról szóló hírekről is beszélt. Folyamatosan frissülő cikkünk itt olvasható vissza.
Összefoglaló - Mit mondott az elnök?

Donald Trump mai sajtótájékoztatója majdnem egy óra késéssel indult és kb. 40 perc alatt véget ért.

Az elnök fő bejelentése az volt, hogy átköltözteti az űrerők központját Coloradóból Alabamába, Huntsville-be.

Emellett beszélt még arról, hogy

  • pár napon belül eldönti, milyen lépést tegyen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan,
  • Venezuela mellett kilőttek egy drogcsempész hajót,
  • teljesen alaptalanok azok a pletykák, melyek Trump rossz egészségügyi állapotáról szólnak,
  • a gárdisták bevetése Washingtonban rendkívüli mértékben csökkentette a bűnözést, reméli, más városokban is sikeres lesz a bevetésük,
  • az AI "nagyobb, mint az internet és még 4-5 dolog,"
  • India és az USA kapcsolata remek, de az ázsiai ország túl nagy vámokat alkalmazott amerikai termékekkel szemben,
  • a Fednek kamatot kell vágnia,
  • Kína nem jelent fenyegetést az USA-ra nézve.
Vége

A sajtótájékoztató váratlanul véget ért, Trump röviden válaszolt egy migrációval kapcsolatos bírói döntésre, majd elvonult, stábja pedig kitessékelte az újságírókat.

Trump: Kína nem fenyeget

Remek kapcsolata van az elnöknek Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Putyinnal pedig Alaszkában volt remek megbeszélése két hete - fejtegette Trump.

Összességében Trump úgy látja,

Kína nem támaszt kihívást Amerikával szemben, mert Pekingnek jobban szüksége van az USA-ra, mint fordítva.

Trump: kamatvágásra van szükség

Az amerikai gazdaság remekül teljesít, de a Fed miatt az emberek nem jutnak elég jelzáloghitelhez - mondta Donald Trump amerikai elnök.

Azt mondta: Jerome Powell Fed-elnök remélte, Kamala Harris nyeri a választást, de ő nyert és most komoly kamatvágásra van szükség.

Trump: gyertek Amerikába gyártani!

Az elnök arra kérte azokat a cégeket, amelyeket hátrányosan érintenek a vámok, hogy építsenek gyárakat Amerikában, így 0% tarifa lesz érvényben rájuk.

Trump: szeretjük Indiát

Amerika és India kapcsolata remek, de igazságtalan volt az ország USA-val szemben kivetett vámterhelése. Trump szerint Újdelhi a világ egyik legnagyobb tarifaterhét vetette ki Amerikára.

Példának említette, hogy a Harley Davidson motorjaira 200%-os vám volt érvényben.

Trump: vámok nélkül Amerika harmadik világbeli ország lesz

A Donald Trump vámjai ellen hozott bírói döntésről is beszélt az elnök: azt mondja, politikailag elfogult döntés született, ami az egész országot tönkreteheti.

Úgy gondolja, a tőzse ma azért esett, mert a vámjaival kapcsolatos döntést megtámadták a bírók.

Az elnök szerint a vámok nélkül Amerika "harmadik világbeli ország lehet."

Összességében az elnök szerint több ezer milliárd dollárt hoznak a vámokkal kapcsolatos intézkedései és az ezt követő megállapodások - ezeket vissza kell fizetnie, ha érvényben marad a bírói döntés.

Trump: az AI jó és rossz is egyszerre

Ha valami rossz történik, az AI-t kell vádolni. De egy csomó jó dolgot is csinálnak"

- mondta Donald Trump amerikai elnök.

Kifejetette: látott egy videót, ahol babaként ábrázolta az AI, ezt félelmetesnek találta.

Arról is beszélt, hogy szerinte az

AI nagyobb mint az internet és még 4-5 dolog."

Trump: rendbe raktam a haderőt

Trump szerint senki nem akart sokáig csatlakozni az amerikai haderőbe, de aztán megválasztották és Amerika lett a legjobb ország a világon, amiről mindenki beszél.

Az elnök nem fejtette ki, mi az összefüggés.

Trump: rendet raktak a gárdisták Washingtonban

Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon elszabadult az erőszakos bűnözés Chicagóban, volt olyan nap szerinte, hogy egy nap alatt 9 embert lőttek le halálosan és még 50 ember kapott találatot.

A helyi vezetőket kritizálta, amiért nem hagyják, hogy segítsen nekik.

Szerinte még Afganisztán is biztonságosabb most, mint Chicago, Baltimore és Los Angeles egyes részei.

Szerinte a gárdisták bevetése Washingtonban gyakorlatilag nullára csökkentette a bűnözést, reméli, hogy más városok, államok is kérik majd a segítségét.

Trump: napok kérdése és kiderül, mi lesz a háborúval

Trump annyit mondott, hogy "pár napon belül" meglátjuk, mi lesz Oroszországgal kapcsolatosan.

Azt mondta: 7300 katona halt meg egy hét alatt, szeretné az öldöklés végét látni.

Iskolai lövöldözések

A múlt heti iskolai lövöldözésről kérdezte egy újságíró Trump elnököt: a politikus azt mondja, valós probléma, hogy "valami történik" az iskolákban és növelni kell a biztonságot.

Kommentálta Trump a haláláról szóló pletykákat

Egy újságíró megkérdezte Trumptól, mit szól ahhoz, hogy a közösségi média szerint meghalt.

Az elnök azt mondta:

Biden hónapokig nem tartott sajtótájékoztatót, ő két napot hagyott ki.

Hangsúlyozta: közben végig blogolt Truth Socialen, illetve kiment a Potomac folyó mellett lévő klubjába is.

Ez álhír. A médiának ezért nincs hitelessége"

- mondta Trump.

Azt mondta: aktív volt a hétvégén, rengeteg helyen volt, online is aktív volt.

Trump: kilőttünk egy drogcsempész hajót Venezuela mellett

A drogcsempészet elleni harcról kezdett el beszélni Donald Trump, azt mondta, pár órája sikerült kilőni egy nagy drogcsempész hajót.

Arra is kitért, hogy Irán ellen sikeres műveletet végrehajtott Amerika.

Ezután ismét a drogokra váltott: azt mondta, az említett hajó Venezuelából indult. Hamarosan be fogja mutatni az amerikai haderő a felvételeket.

Trump pár napja amerikai hadihajókat küldött Venezuela mellé.

Trump: többet ne hívjatok!

Trump azzal viccelődik, hogy túl sok hívást kapott az űrközponttal kapcsolatosan, több hívást nem szeretne kapni.

Trumpot méltatják a republikánus vezetők

Republikánus vezetők, szenátorok, képviselők köre sorra mond köszönetet Donald Trumpnak, amiért Alabamába teszi az új központot.

Elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy stratégiai szempontból remek döntés született.

JD Vance: Ohióban akartam látni a központot

Az amerikai alelnök azt mondta: ő szívesebben vette volna, ha Ohióba költözik a központ, de viccesen megjegyezte, hogy az "alabamai lobbi túl erős volt".

Hegseth: remek döntés

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter Donald Trump elnököt dicséri, szerinte ez a döntés strartégiai előnyt jelent az USA-nak.

"Aki az eget irányítja, a hadviselés jövőjét irányítja" - mondta az amerikai miniszter.

Alabamában lesz az aranykupola is

Az elnök bejelentette, hogy az amerikai légvédelmet biztosító "aranykupola" központja is Alabamában lesz.

Trump az űrerőkről beszél

Az elnök most magát dicséri: azt mondja, fantasztikus döntés volt létrehozni az amerikai űrerőket.

Ezután Joe Biden volt elnököt kritizálta, amiért az eredeti tervekkel ellentétben nem Alabamába tette az űrerők központját.

Trump azt mondja: Coloradóból azért hozta el az űrerők központját, mert lehetett ott levélben szavazni.

Indoklás

Trump elnök több milliárd dollárnyi befektetést és az Egyesült Államok űrben való dominanciáját reméli a döntéstől.

Itt van a bejelentés

Huntsville, Alabamába költözik az amerikai űrerők központja.

Az új támaszpont neve Rocket City lesz.

Majdnem egy óra késéssel kezdünk

Majdnem egy óra késéssel elkezdte Donald Trump a sajtótájékoztatót.

Az elnök republikánus szövetségeseivel van a Fehér Házban.

Hol van Trump?

Donald Trump amerikai elnök bejelentése már több mint fél órát késik - ez finoman szólva sincs jótékony hatással az amerikai vezető egészségügyi állapotáról szóló rosszindulatú pletykák terjedésére. Az amerikai közösségi oldalakon, livestreameken teljes mértékben ez a téma uralja a diskurzust, miközben mindenki arra vár, hogy a republikánus vezető megkezdje a várva várt bejelentést.

Még mindig Trumpra várunk

Majdnem fél óra eltelt a Trump-bejelentés kiírt kezdete óta, a Fehér Ház hivatalos közvetítése még mindig csak az épület előtt lobogó amerikai zászlót mutatja.

Mit mondanak a fogadóirodák?

Miközben arra várunk, hogy az elnök beszéljen, puszta érdekességként lehet arról szót ejteni, hogy a Polymarket online fogadóportálon ma nagyot ugrott annak az esélye, hogy Donald Trump elnök lemond 2025-ben.

A bejelentés hivatalos időzítése előtt alig 4% mondta azt, hogy Trump idén távozni fog hivatalából az arányszám egy nap alatt 6,1%-ra - rekordmagasra - ugrott.

Mit jelent ez? A fogadóportál felhasználóinak elsöprő többsége (94%) nem számít arra, hogy Trump lemond idén, mindenesetre érdekes, mennyien kapcsolták össze a mai, váratlan bejelentést az elnök esetleges távozásával.

Ismét fontos hangsúlyozni: az eddigi szivárogtatások, spekulációk elsöprő többsége arra számít, hogy a Pentagonnal kapcsolatosa bejelentés lesz, Trump távozásának abszolút nincs reális esélye.

Nyolcat ütött az óra

Úgy néz ki, az elnök bejelentése csúszik.

Lassan megszólal az amerikai elnök

15 perc és beszél Donald Trump - ha nincs csúszás az elnök napirendjében.

Az esemény élőben követjük majd ebben a cikkben.

Áll a bál a nemzeti gárda bevetése körül

Egy amerikai szövetségi bíró törvénytelennek minősítette az amerikai nemzeti gárda rendvédelmi feladatokra való bevetését Los Angeles városában, az ítéletet hatalmas győzelemként ünnepli a város demorkata vezetése.

Nem kizárt, hogy ezt a kérdést is érinti majd Trump esti bejelentése.

Mikor beszél Trump?

Trump beszéde keleti parti idő szerint délután 2 órára van kiírva, ez budapesti idő szerint este 8 órát jelent. Egyáltalán nem kizárható, hogy - ahogy sokszor jellemző ilyen eseményeken - a beszéd előbb vagy később kezdődik valamennyivel.

Vajon miről beszél majd Trump?

Egyelőre még csak spekulációkat, szivárogtatásokat lehet olvasni arról, Trump pontosan miről fog beszélni, elképzelhető, hogy az alábbi témák közül többet is érint majd Amerika elsőszámú vezetője.

Az alábbi témák pörögnek az amerikai sajtóban:

  • Orosz-ukrán háború, Oroszországgal szembeni szankciók: az elnök legújabb, kéthetes ultimátuma pénteken járt le, Moszkva nem volt hajlandó előrelépést tenni a háború lezárása érdekében.
  • Nem kizárt, hogy Trump vámháborús bejelentést tesz: legutóbb Indiával kapcsolatosan eszkalálódtt jelentősen a helyzet ezen a fronton.
  • Egyes amerikai sajtótermékek szerint Trump hivatalosan is bejelenti majd, hogy az amerikai védelmi minisztériumot átnevezi Háborús Minisztériummá, ennek megfelelően a funkcióit is átalakítja.
  • Más hírek szerint Trump az űrerők központját fogja áthelyezni Coloradóból Alabamába.
  • Közösségi oldalak napok óta pletykálnak Donald Trump egészségügyi állapotával kapcsolatosan - vannak (többnyire nem hivatalos források), akik úgy gondolják, erről lesz valamilyen bejelentés.
  • Téma lehet még a nemzeti gárda bevetése bűnüldözési feladatok ellátására amerikai városokban, a Jeffrey Epstein körüli botrány, a Venezuela körüli amerikai katonai misszió, illetve egy potenciális katonai bevetés Haitin is.
Nagy bejelentésre készül Donald Trump elnök - Amerikán a világ szeme

Cikkünk folyamatosan frissül a ma estére tervezett Trump-bejelentés fejleményeivel. Az elnök várhatóan budapesti idő szerint este 8-kor fog beszélni.

A bejelentés előzményeiről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Ma nagy bejelentést tesz Donald Trump elnök

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

