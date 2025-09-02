Megtette Donald Trump a várva várt bejelentést - Itt vannak a részletek

A Donald Trump vámjai ellen hozott bírói döntésről is beszélt az elnök: azt mondja, politikailag elfogult döntés született, ami az egész országot tönkreteheti.

Úgy gondolja, a tőzse ma azért esett, mert a vámjaival kapcsolatos döntést megtámadták a bírók.

Az elnök szerint a vámok nélkül Amerika "harmadik világbeli ország lehet."

Összességében az elnök szerint több ezer milliárd dollárt hoznak a vámokkal kapcsolatos intézkedései és az ezt követő megállapodások - ezeket vissza kell fizetnie, ha érvényben marad a bírói döntés.