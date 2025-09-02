Miközben az EU szakítana Moszkvával, egy tagország miniszterelnöke nem győzött hálálkodni Putyinnak

Szlovákia normalizálná kapcsolatait Oroszországgal és növeli az orosz gázimportot a TurkStream vezetéken keresztül, jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi találkozóján.

A szlovák kormányfő kijelentései ellentétesek az Európai Unió álláspontjával, amely az orosz energiaimport csökkentésére törekszik Moszkva inváziója miatt. Robert Fico a pekingi második világháborús megemlékezések alkalmával találkozott az orosz elnökkel.

Nyíltan ki szeretném jelenteni, hogy rendkívül érdekeltek vagyunk a Szlovák Köztársaság és az Orosz Föderáció közötti kapcsolatok normalizálásában. Térjünk vissza ahhoz, ami korábban jellemző volt az országok közötti gazdasági együttműködésre

- mondta Fico a találkozón.

Miközben az EU 2027 végéig teljesen meg kívánja szüntetni az orosz energiaimportot, Szlovákia és Magyarország ellenzi ezt a tervet, arra hivatkozva, hogy az alternatívákra való átállás növelné az energiaárakat.

Robert Fico a rendszeres szállításokért is köszönetet mondott az orosz elnöknek.. A TurkStream jelenleg az egyetlen működő vezeték, amely orosz gázt szállít Európába, miután a Nord Stream 1 vezetéket 2022 szeptemberében ért robbanások leállították az exportot, és az Ukrajnán keresztüli tranzit is megszűnt 2024. január 1-jén.

A szlovák miniszterelnök bejelentette azt is, hogy Szlovákia újraindította a vízumkiadást orosz állampolgárok számára, amelyet az ukrajnai invázió után függesztettek fel. Emellett jelezte, hogy Szlovákia szeretné, hogy orosz vállalatok vegyenek részt egy új atomerőmű-projektben, amelyet a kormány az amerikai Westinghouse cégnek kíván odaítélni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images