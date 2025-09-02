  • Megjelenítés
Miközben az EU szakítana Moszkvával, egy tagország miniszterelnöke nem győzött hálálkodni Putyinnak
Globál

Miközben az EU szakítana Moszkvával, egy tagország miniszterelnöke nem győzött hálálkodni Putyinnak

Portfolio
Szlovákia normalizálná kapcsolatait Oroszországgal és növeli az orosz gázimportot a TurkStream vezetéken keresztül, jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi találkozóján.

A szlovák kormányfő kijelentései ellentétesek az Európai Unió álláspontjával, amely az orosz energiaimport csökkentésére törekszik Moszkva inváziója miatt. Robert Fico a pekingi második világháborús megemlékezések alkalmával találkozott az orosz elnökkel.

Nyíltan ki szeretném jelenteni, hogy rendkívül érdekeltek vagyunk a Szlovák Köztársaság és az Orosz Föderáció közötti kapcsolatok normalizálásában. Térjünk vissza ahhoz, ami korábban jellemző volt az országok közötti gazdasági együttműködésre

- mondta Fico a találkozón.

Miközben az EU 2027 végéig teljesen meg kívánja szüntetni az orosz energiaimportot, Szlovákia és Magyarország ellenzi ezt a tervet, arra hivatkozva, hogy az alternatívákra való átállás növelné az energiaárakat.

Robert Fico a rendszeres szállításokért is köszönetet mondott az orosz elnöknek.. A TurkStream jelenleg az egyetlen működő vezeték, amely orosz gázt szállít Európába, miután a Nord Stream 1 vezetéket 2022 szeptemberében ért robbanások leállították az exportot, és az Ukrajnán keresztüli tranzit is megszűnt 2024. január 1-jén.

A szlovák miniszterelnök bejelentette azt is, hogy Szlovákia újraindította a vízumkiadást orosz állampolgárok számára, amelyet az ukrajnai invázió után függesztettek fel. Emellett jelezte, hogy Szlovákia szeretné, hogy orosz vállalatok vegyenek részt egy új atomerőmű-projektben, amelyet a kormány az amerikai Westinghouse cégnek kíván odaítélni.

Kapcsolódó cikkünk

Lejárt Trump elnök végső ultimátuma, a legrosszabbra készülhet Oroszország - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
donald trump amerikai elnök percről percre
Globál
Nagy bejelentésre készül Donald Trump elnök - Amerikán a világ szeme
Pénzcentrum
Ki nem találod, mi most Magyarország kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility