Miközben az EU szakítana Moszkvával, egy tagország miniszterelnöke nem győzött hálálkodni Putyinnak

A szlovák kormányfő kijelentései ellentétesek az Európai Unió álláspontjával, amely az orosz energiaimport csökkentésére törekszik Moszkva inváziója miatt. Robert Fico a pekingi második világháborús megemlékezések alkalmával találkozott az orosz elnökkel.
Nyíltan ki szeretném jelenteni, hogy rendkívül érdekeltek vagyunk a Szlovák Köztársaság és az Orosz Föderáció közötti kapcsolatok normalizálásában. Térjünk vissza ahhoz, ami korábban jellemző volt az országok közötti gazdasági együttműködésre
- mondta Fico a találkozón.
Miközben az EU 2027 végéig teljesen meg kívánja szüntetni az orosz energiaimportot, Szlovákia és Magyarország ellenzi ezt a tervet, arra hivatkozva, hogy az alternatívákra való átállás növelné az energiaárakat.
Robert Fico a rendszeres szállításokért is köszönetet mondott az orosz elnöknek.. A TurkStream jelenleg az egyetlen működő vezeték, amely orosz gázt szállít Európába, miután a Nord Stream 1 vezetéket 2022 szeptemberében ért robbanások leállították az exportot, és az Ukrajnán keresztüli tranzit is megszűnt 2024. január 1-jén.
A szlovák miniszterelnök bejelentette azt is, hogy Szlovákia újraindította a vízumkiadást orosz állampolgárok számára, amelyet az ukrajnai invázió után függesztettek fel. Emellett jelezte, hogy Szlovákia szeretné, hogy orosz vállalatok vegyenek részt egy új atomerőmű-projektben, amelyet a kormány az amerikai Westinghouse cégnek kíván odaítélni.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images
Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel
Az USA visszavágott.
Korábban soha nem exportált annyi cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államok, mint augusztusban
Az LNG nagy része Európába érkezik.
A kreminnai csata lehet a modern kor Verdunje? Elképesztő dolgokat tártak fel friss felvételek Ukrajnában
Brutális pusztítás, kevesebb mint 200 négyzetkilométernyi területen.
Lerántotta a leplet Ukrajna a titokzatos fegyveréről: kiderült, mire képes a Paljancija
Új robotrepülőgép, nemzetközi porondon.
Politikai botrány Törökországban - Nagyot esett a török részvénypiac
Aggasztó fordulat Törökországban.
Több tízezer katonát toboroznának Európa egyik legerősebb hadseregébe – Terítékre került a sorkötelezettség visszaállítása
Vajon fel lehet tölteni önkéntes alapon a Bundeswehr állományát?
Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol
Európában szenved, Kínában szorongatják, Indiában drága.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.