Nagy bejelentésre készül Donald Trump elnök - Amerikán a világ szeme
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök várhatóan magyar idő szerint este 8 órakor nagy bejelentést fog tenni a Fehér Házból, egyelőre még csak találgatni lehet arról, miről beszél majd Amerika erős embere. Reggel többnyire arról lehetett spekulációkat olvasni, hogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan készül valamilyen döntést hozni, hiszen a Moszkvának adott kéthetes ultimátum lejárt és úgy fest, Moszkva nemhogy nem állt le a háborúval, de még több területet szeretne elrabolni Ukrajnából. Az amerikai sajtóban megjelenő szivárogtatások szerint viszont teljesen más jellegű lesz a bejelentés: egyes hírek szerint Trump a Pentagon átnevezésére, funkcióinak átalakítására készül, mások szerint az űrerőkkel kapcsolatban történik majd valami. Cikkünket folyamatosan frissítjük a fejlemények alapján.
Vajon miről beszél majd Trump?

Egyelőre még csak spekulációkat, szivárogtatásokat lehet olvasni arról, Trump pontosan miről fog beszélni, elképzelhető, hogy az alábbi témák közül többet is érint majd Amerika elsőszámú vezetője.

Az alábbi témák pörögnek az amerikai sajtóban:

  • Orosz-ukrán háború, Oroszországgal szembeni szankciók: az elnök legújabb, kéthetes ultimátuma pénteken járt le, Moszkva nem volt hajlandó előrelépést tenni a háború lezárása érdekében.
  • Nem kizárt, hogy Trump vámháborús bejelentést tesz: legutóbb Indiával kapcsolatosan eszkalálódtt jelentősen a helyzet ezen a fronton.
  • Egyes amerikai sajtótermékek szerint Trump hivatalosan is bejelenti majd, hogy az amerikai védelmi minisztériumot átnevezi Háborús Minisztériummá, ennek megfelelően a funkcióit is átalakítja.
  • Más hírek szerint Trump az űrerők központját fogja áthelyezni Coloradóból Alabamába.
  • Közösségi oldalak napok óta pletykálnak Donald Trump egészségügyi állapotával kapcsolatosan - vannak (többnyire nem hivatalos források), akik úgy gondolják, erről lesz valamilyen bejelentés.
  • Téma lehet még a nemzeti gárda bevetése bűnüldözési feladatok ellátására amerikai városokban, a Jeffrey Epstein körüli botrány, a Venezuela körüli amerikai katonai misszió, illetve egy potenciális katonai bevetés Haitin is.
Cikkünk folyamatosan frissül a ma estére tervezett Trump-bejelentés fejleményeivel. Az elnök várhatóan budapesti idő szerint este 8-kor fog beszélni.

A bejelentés előzményeiről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Ma nagy bejelentést tesz Donald Trump elnök

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

