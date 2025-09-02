Vajon miről beszél majd Trump?
Egyelőre még csak spekulációkat, szivárogtatásokat lehet olvasni arról, Trump pontosan miről fog beszélni, elképzelhető, hogy az alábbi témák közül többet is érint majd Amerika elsőszámú vezetője.
Az alábbi témák pörögnek az amerikai sajtóban:
- Orosz-ukrán háború, Oroszországgal szembeni szankciók: az elnök legújabb, kéthetes ultimátuma pénteken járt le, Moszkva nem volt hajlandó előrelépést tenni a háború lezárása érdekében.
- Nem kizárt, hogy Trump vámháborús bejelentést tesz: legutóbb Indiával kapcsolatosan eszkalálódtt jelentősen a helyzet ezen a fronton.
- Egyes amerikai sajtótermékek szerint Trump hivatalosan is bejelenti majd, hogy az amerikai védelmi minisztériumot átnevezi Háborús Minisztériummá, ennek megfelelően a funkcióit is átalakítja.
- Más hírek szerint Trump az űrerők központját fogja áthelyezni Coloradóból Alabamába.
- Közösségi oldalak napok óta pletykálnak Donald Trump egészségügyi állapotával kapcsolatosan - vannak (többnyire nem hivatalos források), akik úgy gondolják, erről lesz valamilyen bejelentés.
- Téma lehet még a nemzeti gárda bevetése bűnüldözési feladatok ellátására amerikai városokban, a Jeffrey Epstein körüli botrány, a Venezuela körüli amerikai katonai misszió, illetve egy potenciális katonai bevetés Haitin is.
Nagy bejelentésre készül Donald Trump elnök - Amerikán a világ szeme
Cikkünk folyamatosan frissül a ma estére tervezett Trump-bejelentés fejleményeivel. Az elnök várhatóan budapesti idő szerint este 8-kor fog beszélni.
A bejelentés előzményeiről itt írtunk:
