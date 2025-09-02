Olyan kihívót kaphat Erdogan, aki fenekestül feforgathatja Törökországot

A Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője, Ozgur Ozel egy Bloomberg interjúban kijelentette, hogy Mansur Yavas, Ankara polgármesterének növekvő népszerűsége fontos tényező lehet a párt döntésében. A jelölt kiválasztása még nem végleges, és bármely indulónak először egy belső pártszavazáson kell átesnie.

"Mansur Yavas jelöltségének lehetőségét senki sem hagyhatja figyelmen kívül" - nyilatkozta Ozel Ankarában.

Bár Recep Tayyip Erdogan elnök hivatali ideje 2028-ig tart, széles körben várható, hogy előrehozott választásokat ír ki, ami lehetővé tenné számára egy új ciklus megkezdését.

A közvélemény-kutatások szerint Yavas legyőzné Erdogant, és egyes felmérésekben még Ekrem Imamoglut is felülmúlja, akit korábban a legvalószínűbb ellenzéki elnökjelöltnek tartottak.

Az Area Research múlt héten közzétett felmérésében a válaszadók közel fele Yavast preferálta Erdogannal szemben, aki 36%-ot kapott.

Yavas korábban jelezte, hogy hajlandó lenne a CHP elnökjelöltjeként indulni. Az ankarai polgármester nagy fölénnyel nyert újraválasztást Erdogan AK Pártjának jelöltjével szemben a 2024-es helyhatósági választásokon.

A CHP óvatos a jelölt megnevezésével, attól tartva, hogy ez jogi támadásoknak tenné ki őket még a választások kiírása előtt.

Mansur Yavas jelöltként való bejelentése most célponttá tehetné őt

- mondta Ozel.

Az ellenzéki vezető szerint a párt és támogatói politikai indíttatású bírósági ügyek sorozatára számíthatnak. Ozel azzal vádolta a kormányt, hogy beavatkozik az igazságszolgáltatásba Erdogan ellenfeleinek kiiktatása érdekében.

A kormány tagadta, hogy bármilyen szerepe lenne az ügyészségi eljárásokban, de a kritikusok szerint Erdogan a jogszabályi változtatások révén nagyobb befolyást szerzett a felsőbb bírói kinevezésekre.

