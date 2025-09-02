  • Megjelenítés
Óriásit zuhant a menedékkérők száma Németországban – Ez áll a számok mögött
Óriásit zuhant a menedékkérők száma Németországban – Ez áll a számok mögött

Drasztikusan visszaesett a menedékkérelmek száma Németországban: tavaly augusztushoz képest idén augusztusban 60 százalékkal kevesebben adtak be kérelmet – írja a Tagesschau.de.

Míg 2024 augusztusában 18 427 menedékkérelmet adtak be Németországban, idén augusztusban csak 7803-at, ami 60 százalékos visszaesést jelent.

A menedékkérelmek száma tavaly ősz óta folyamatos csökkenést mutat, ami összefügg azzal, hogy könnyebbé váltak a kitoloncolások, illetve még az előző, Olaf Scholz vezette kormány határellenőrzéseket vezetett be a szárazföldi határoknál, amit a Friedrich Merz vezette kabinet is fenntart. Sőt, az új belügyminiszter, Alexander Dobrindt még szigorított is a szabályozáson, így a rendőrség olyanokat is visszafordíthat a határoknál, akik menedékkérelmet akarnak beadni.

Dobrindt szerint eddig 660 menedékkérőt fordítottak vissza, továbbá 12 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg.

A menedékkérők száma jelentős részben a kormányzati intézkedéseknek köszönhető, de külső tényezők is közrejátszottak.

Szíria helyett már Afganisztán az első ország a menedékkérők számát tekintve, ugyanis Bassár el-Aszad volt szír elnök brutális rezsimjének tavaly decemberi összeomlása után érezhetően visszaesett a szír menedékkérők száma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

