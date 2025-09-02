  • Megjelenítés
Putyin jobbkeze megkongatta a vészharangot: a távol-keleti katonai hatalom területet követelhet az oroszoktól
Putyin jobbkeze megkongatta a vészharangot: a távol-keleti katonai hatalom területet követelhet az oroszoktól

A Kreml egyik vezető héjája, Nyikolaj Patrusev reményét fejezte ki, hogy Japán felhagy Oroszország és Kína elleni militarizációs politikájával, miközben aggodalmát fejezte ki a NATO esetleges harci műveleteivel kapcsolatban - írta meg a Reuters.

Patrusev, aki korábban a KGB tisztje volt és a hidegháború veteránja, bizonyítékok nélkül állította, hogy a NATO a japán flottát harci műveletekre kívánja használni a világ különböző részein.

Szeretnénk hinni, hogy a józan ész győzedelmeskedik a japán elitben, és felhagynak az öngyilkos militarizációs politikával, valamint a fegyvercsörtetéssel két legerősebb szomszédjuk – Oroszország és Kína – ellen

- nyilatkozta.

Amíg ez folytatódik, természetesen nem ülhetünk tétlenül. Japán új területi követelések alapjait fekteti le, különösen az Oroszországot körülvevő tengereken, ami közvetlenül érinti Oroszország nemzetbiztonsági érdekeit

– tette hozzá Patrusev.

A nyilatkozat időzítése egybeesik Vlagyimir Putyin orosz elnök ritka, négynapos kínai látogatásával, ahol részt vesz a Tienanmen téren szerdán tartandó katonai parádén, amely a második világháború végét és Japán kapitulációját ünnepli. Kína és Oroszország kapcsolatai „a világbéke stabilitásának forrásául” szolgálnak, jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten. Oroszország és Japán soha nem írt alá hivatalos békeszerződést a második világháború után, aminek fő akadálya a Kuril-szigetek (Japánban Északi Területek) körüli megoldatlan területi vita.

A japán haditengerészet szorosan együttműködik a NATO flottájával; bármikor integrálhatók a nyugati koalíciós formációkba

– figyelmeztetett Patrusev.

