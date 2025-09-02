Patrusev, aki korábban a KGB tisztje volt és a hidegháború veteránja, bizonyítékok nélkül állította, hogy a NATO a japán flottát harci műveletekre kívánja használni a világ különböző részein.
Szeretnénk hinni, hogy a józan ész győzedelmeskedik a japán elitben, és felhagynak az öngyilkos militarizációs politikával, valamint a fegyvercsörtetéssel két legerősebb szomszédjuk – Oroszország és Kína – ellen
- nyilatkozta.
Amíg ez folytatódik, természetesen nem ülhetünk tétlenül. Japán új területi követelések alapjait fekteti le, különösen az Oroszországot körülvevő tengereken, ami közvetlenül érinti Oroszország nemzetbiztonsági érdekeit
– tette hozzá Patrusev.
A nyilatkozat időzítése egybeesik Vlagyimir Putyin orosz elnök ritka, négynapos kínai látogatásával, ahol részt vesz a Tienanmen téren szerdán tartandó katonai parádén, amely a második világháború végét és Japán kapitulációját ünnepli. Kína és Oroszország kapcsolatai „a világbéke stabilitásának forrásául” szolgálnak, jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten. Oroszország és Japán soha nem írt alá hivatalos békeszerződést a második világháború után, aminek fő akadálya a Kuril-szigetek (Japánban Északi Területek) körüli megoldatlan területi vita.
A japán haditengerészet szorosan együttműködik a NATO flottájával; bármikor integrálhatók a nyugati koalíciós formációkba
– figyelmeztetett Patrusev.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
