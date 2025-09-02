Történelmi áttörés Ukrajnában: olyan technológia jelent meg a fronton, amely akár egy nagyváros védelmét is képes túlterhelni

Az ukrán haderő az elmúlt egy évben rendszeresen alkalmaz olyan drónrajokat, amelyek mesterséges intelligencia segítségével koordinálják támadásaikat. Az amerikai portál által ismertetett közelmúltbeli bevetés során
három ukrán drón sötétedés után önállóan döntötte el, mikor és hogyan csapjon le egy orosz állásra.
A szakértők szerint ez a technológia a drónhadviselés jövőjét jelenti, mivel lehetővé teszi akár több tucat vagy ezer drón egyidejű bevetését, amelyek együttesen képesek túlterhelni a célpont védelmét, akár egy nagyváros védelmét is. Az ukrán fejlesztés a világ első ismert, rendszeres harci alkalmazása a rajban működő dróntechnológiának.
A technológiát a helyi Swarmer vállalat fejlesztette ki. Vezérigazgatójuk, Szerhij Kuprijenko szerint a szoftverük lehetővé teszi, hogy a drónok eldöntsék, melyikük támad először, és alkalmazkodjanak a változó körülményekhez.
Beállítod a célt, és a drónok elvégzik a többit. Együttműködnek és alkalmazkodnak
- magyarázta.
Egy magas rangú ukrán tiszt elmondása szerint a Swarmer technológiáját először aknatelepítésre használták körülbelül egy éve, azóta pedig orosz katonák, felszerelések és infrastruktúra ellen is bevetették. A beszámoló szerint a titkos egység több mint százszor használta már a rendszert, általában három drónnal, de ismernek olyan csoportokat is, akik egyszerre nyolc eszközt indítottak útnak. A Swarmer szerint a szoftvert már 25 drónnal is tesztelték.
A WSJ szerint egy tipikus művelet során egy felderítő drón és két bombát szállító UAV támad egy orosz lövészárkot. A kezelő megadja a drónoknak a célzónát, ahol ellenséges pozíciót kell keresniük, és parancsot ad a támadásra, ha észlelik azt. A felderítő drón feltérképezi az útvonalat a bombázók számára, majd a drónok maguk döntik el, mikor és melyikük dobja le a bombákat a célpont felett.
Ezekhez a küldetésekhez három ember szükséges: egy tervező, egy drónkezelő és egy navigátor. A rajszoftver nélkül kilenc emberre lenne szükség. A technológia ezért időt takarít meg és felszabadítja a személyzetet más feladatokra, ami különösen fontos Ukrajna számára, amely egy jóval nagyobb emberi erőforrással rendelkező ellenféllel harcol.
Bob Tollast, a brit Royal United Services Institute kutatója szerint az ukrán műveletek még nem tekinthetők teljes értékű rajnak, amely százával mozgó, intelligensen reagáló drónokat jelentene. Ennek ellenére "még a csapatmunka kis szintű autonómiája is figyelemre méltó" - mondta.
A Swarmer korábban bejelentette, hogy több mint 100 drónból álló raj tesztelésére készül.
A vállalat, amely amerikai befektetőktől szerzett finanszírozást, egy a sok közül, amelyek rajtechnológián dolgoznak. Az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Oroszország és Dél-Korea is fejleszt hasonló technológiát, de elemzők szerint Ukrajna az első, amely rendszeresen használja harci körülmények között.
A technológia kihívásokkal is jár. A drónok közötti stabil és megbízható kommunikációs kapcsolatok fenntartása nehézséget jelent. A Swarmer technológiájának is voltak kezdeti problémái, például amikor a drónok túl sok információt cseréltek és túlterhelték a hálózatot.
A mesterséges intelligencia növekvő szerepe a hadviselésben etikai aggályokat is felvet a gépek önálló, emberi felügyelet nélküli döntéshozataláról. Az ENSZ például szabályozást sürget a halálos autonóm fegyverekre vonatkozóan. A Swarmer hangsúlyozza, hogy rendszerükben végső soron ember hozza meg a döntést a támadásról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
