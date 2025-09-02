Történelmi pillanat: jönnek a Tejas Mark-1A vadászgépek az IAF-hoz, de még ez is kevés lehet

Rajnath Singh indiai védelmi miniszter még szombaton jelentette be, hogy megérkeztek az első példányai annak a 83 darab saját fejlesztésű Tejas vadászgépnek, melyeket a légierő elöregedett gépeinek lecserélésére szánnak. A harci repülőgépeket az állami tulajdonban lévő Hindustan Aeronautics Limited (HAL) gyártja, és a szovjet fejlesztésű MiG-21-eseket akarják felváltani ezekkel. Azt várják a Tejasoktól, hogy az Indiai Légierő (IAF) „igáslova” legyen.
Ez nem csak arról szól, hogy repülőgépeket adunk a flottához; azt jelzi, hogy India komolyan veszi a működési hitelesség kiépítését és a hazai platformok gyártását ahelyett, hogy az importra támaszkodna
– mondta el Gaurav Kumar, az Indiai Egyesült Szolgálati Intézet védelmi és biztonsági agytröszt kutatója a fejleményről.
Források szerint a Tejas Mark-1A képes lesz mindenre, amit a kiöregedett gépek modernizált verziói tudtak. A tesztrepülések során megbízhatónak bizonyult, ezzel ez az ország első 4,5 generációs többcélú harci repülőgépe. Újdelhi szerint további előnyét adja, hogy minden időjárási körülmény között bevethető. Fel van szerelve az izraeli fejlesztésű EL/M-2025 AESA radarral és a modern elektronikus hadviselésben elkerülhetetlen jelzavaróval egyaránt.
#HAL likely to deliver the first #Tejas Mk-1A fighter to the #IAF in August. pic.twitter.com/m23WDGgcA0 https://twitter.com/hashtag/HAL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— News IADN (@NewsIADN) June 17, 2025
Az indiai védelmi minisztérium még 2021-ben adott le rendelést a 83 darabos flottára összesen 5,76 milliárd dolláros értékben. Az első példányokat már le kellet volna szállítani, ám ez a Tejasok hajtóműveit biztosító amerikai cég csúszása miatt nem valósult meg. Újdelhi vélhetően nem fog megállni itt, várhatóan további 97 darabbal erősítenék meg a légierő képességeit. Ez nagyjából 7,5 milliárdos további költséget fog jelenteni. A korábban tapasztalt problémák
rávilágítanak a Tejas legnagyobb gyengeségére: több kulcsfontosságú alkatrészben is a külföldi beszállítóktól függ a gyártás.
India 2014-ben hirdette meg a „Make in India” nevű programot, ennek a célja, hogy az országon belüli gyártást és fejlesztést támogassák. Része, hogy a védelmi szükségleteket is képesek legyenek saját forrásból fedezni. Vannak viszont olyan területek, amelyeket egyelőre nem képesek önállóan megoldani, ilyen például a vadászgépekbe szerelt hajtőművek, ezeket a franciáktól, az oroszoktól vagy amerikaiaktól szerzik be. A jövőben ez viszont már nem lehet elég, ha az ország komolyan nagyhatalmi álmokat dédelget. Ennek oka a jövőben várhatóan Kína ötödik generációs vadászgépeket fog szállítani a szomszédos Pakisztánnak, már Újdelhi is dolgozik a saját fejlesztésén.
Saját hajtóművek nélkül viszont ez nem fog menni, ezért ez az egyik kulcsa az egész programnak. A védelmi miniszter korábban bejelentette, hogy a Védelmi Kutatási és Fejlesztési Szervezet (VKU) és a francia repülőgépipari óriás, a Safran fejlett sugárhajtóműveket fog gyártani az AMCA ötödik generációs vadászgép-program számára. Elmondások szerint ebben
a dél-ázsiai hatalom megkapja a kulcsfontosságú technológiát, teljes ismeretük lesz, külföldi jóváhagyás nélkül végezhetnek módosításokat és párhuzamos fejlesztéseket.
Ettől azt várják, hogy India képes lesz önállóan is modern hajtóműveket előállítani, ami lassan elhozhatja a függetlenséget számukra. Addig viszont még számolni kell azzal, hogy a külföldi partnerek jelentősen befolyásolhatják a hadiipari képességek haladását.
Címlapkép forrása: Government of India, GODL-India via Wikimedia Commons
Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere
Egy mai bejelentéssel kapcsolatban szólalt meg.
Nagy a baj a magyarok kedvenc üdülőhelyén, kiadták a vörös riasztást
A legmagasabb fokú figyelmeztetés.
Fordulat jöhet ennél a magyar részvénynél - Most érdemes nagyon figyelni!
Itt az újabb izgalmas befektetési lehetőség.
Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után
Gyengélkednek az autó értékesítései.
Letaglózó számokat közöltek: 1,2 millió embert tüntetett el Donald Trump
Visszaesett az amerikai munkavállalók száma.
Halvány reménysugár jött az USA-ból, de még annyira azért ne örüljünk
Megérkezett az ISM beszerzésimenedzser-index.
Jöhet következő forduló? - Újabb orosz-amerikai találkozó van szerveződőben
A külügyminiszterek ülnének össze.
Drasztikus változás történt a Balatonban
A tartós aszály miatt.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.