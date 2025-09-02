Történelmi pillanat: jönnek a Tejas Mark-1A vadászgépek az IAF-hoz, de még ez is kevés lehet

Rajnath Singh indiai védelmi miniszter még szombaton jelentette be, hogy megérkeztek az első példányai annak a 83 darab saját fejlesztésű Tejas vadászgépnek, melyeket a légierő elöregedett gépeinek lecserélésére szánnak. A harci repülőgépeket az állami tulajdonban lévő Hindustan Aeronautics Limited (HAL) gyártja, és a szovjet fejlesztésű MiG-21-eseket akarják felváltani ezekkel. Azt várják a Tejasoktól, hogy az Indiai Légierő (IAF) „igáslova” legyen.

Ez nem csak arról szól, hogy repülőgépeket adunk a flottához; azt jelzi, hogy India komolyan veszi a működési hitelesség kiépítését és a hazai platformok gyártását ahelyett, hogy az importra támaszkodna

– mondta el Gaurav Kumar, az Indiai Egyesült Szolgálati Intézet védelmi és biztonsági agytröszt kutatója a fejleményről.

Források szerint a Tejas Mark-1A képes lesz mindenre, amit a kiöregedett gépek modernizált verziói tudtak. A tesztrepülések során megbízhatónak bizonyult, ezzel ez az ország első 4,5 generációs többcélú harci repülőgépe. Újdelhi szerint további előnyét adja, hogy minden időjárási körülmény között bevethető. Fel van szerelve az izraeli fejlesztésű EL/M-2025 AESA radarral és a modern elektronikus hadviselésben elkerülhetetlen jelzavaróval egyaránt.

#HAL likely to deliver the first #Tejas Mk-1A fighter to the #IAF in August. pic.twitter.com/m23WDGgcA0 https://twitter.com/hashtag/HAL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — News IADN (@NewsIADN) June 17, 2025

Az indiai védelmi minisztérium még 2021-ben adott le rendelést a 83 darabos flottára összesen 5,76 milliárd dolláros értékben. Az első példányokat már le kellet volna szállítani, ám ez a Tejasok hajtóműveit biztosító amerikai cég csúszása miatt nem valósult meg. Újdelhi vélhetően nem fog megállni itt, várhatóan további 97 darabbal erősítenék meg a légierő képességeit. Ez nagyjából 7,5 milliárdos további költséget fog jelenteni. A korábban tapasztalt problémák

rávilágítanak a Tejas legnagyobb gyengeségére: több kulcsfontosságú alkatrészben is a külföldi beszállítóktól függ a gyártás.

India 2014-ben hirdette meg a „Make in India” nevű programot, ennek a célja, hogy az országon belüli gyártást és fejlesztést támogassák. Része, hogy a védelmi szükségleteket is képesek legyenek saját forrásból fedezni. Vannak viszont olyan területek, amelyeket egyelőre nem képesek önállóan megoldani, ilyen például a vadászgépekbe szerelt hajtőművek, ezeket a franciáktól, az oroszoktól vagy amerikaiaktól szerzik be. A jövőben ez viszont már nem lehet elég, ha az ország komolyan nagyhatalmi álmokat dédelget. Ennek oka a jövőben várhatóan Kína ötödik generációs vadászgépeket fog szállítani a szomszédos Pakisztánnak, már Újdelhi is dolgozik a saját fejlesztésén.

Saját hajtóművek nélkül viszont ez nem fog menni, ezért ez az egyik kulcsa az egész programnak. A védelmi miniszter korábban bejelentette, hogy a Védelmi Kutatási és Fejlesztési Szervezet (VKU) és a francia repülőgépipari óriás, a Safran fejlett sugárhajtóműveket fog gyártani az AMCA ötödik generációs vadászgép-program számára. Elmondások szerint ebben

a dél-ázsiai hatalom megkapja a kulcsfontosságú technológiát, teljes ismeretük lesz, külföldi jóváhagyás nélkül végezhetnek módosításokat és párhuzamos fejlesztéseket.

Ettől azt várják, hogy India képes lesz önállóan is modern hajtóműveket előállítani, ami lassan elhozhatja a függetlenséget számukra. Addig viszont még számolni kell azzal, hogy a külföldi partnerek jelentősen befolyásolhatják a hadiipari képességek haladását.

Címlapkép forrása: Government of India, GODL-India via Wikimedia Commons