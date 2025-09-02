  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: jönnek a Tejas Mark-1A vadászgépek az IAF-hoz, de még ez is kevés lehet
Globál

Történelmi pillanat: jönnek a Tejas Mark-1A vadászgépek az IAF-hoz, de még ez is kevés lehet

Portfolio
India üzembe helyezi a Tejas Mark-1A vadászgépek első példányait, melyeket az ország MiG-21 flottájának lecserélésére fejlesztettek. Az esemény nagy lépésnek számít az ország önellátó hadiiparának kiépítése felé, de a szakértők véleménye szerint az alkatrészek tekintetében még mindig jelentős Újdelhi függése a külföldi gyártóktól – számolt be a South China Morning Post.

Rajnath Singh indiai védelmi miniszter még szombaton jelentette be, hogy megérkeztek az első példányai annak a 83 darab saját fejlesztésű Tejas vadászgépnek, melyeket a légierő elöregedett gépeinek lecserélésére szánnak. A harci repülőgépeket az állami tulajdonban lévő Hindustan Aeronautics Limited (HAL) gyártja, és a szovjet fejlesztésű MiG-21-eseket akarják felváltani ezekkel. Azt várják a Tejasoktól, hogy az Indiai Légierő (IAF) „igáslova” legyen.

Ez nem csak arról szól, hogy repülőgépeket adunk a flottához; azt jelzi, hogy India komolyan veszi a működési hitelesség kiépítését és a hazai platformok gyártását ahelyett, hogy az importra támaszkodna

– mondta el Gaurav Kumar, az Indiai Egyesült Szolgálati Intézet védelmi és biztonsági agytröszt kutatója a fejleményről.

Források szerint a Tejas Mark-1A képes lesz mindenre, amit a kiöregedett gépek modernizált verziói tudtak. A tesztrepülések során megbízhatónak bizonyult, ezzel ez az ország első 4,5 generációs többcélú harci repülőgépe. Újdelhi szerint további előnyét adja, hogy minden időjárási körülmény között bevethető. Fel van szerelve az izraeli fejlesztésű EL/M-2025 AESA radarral és a modern elektronikus hadviselésben elkerülhetetlen jelzavaróval egyaránt.

Az indiai védelmi minisztérium még 2021-ben adott le rendelést a 83 darabos flottára összesen 5,76 milliárd dolláros értékben. Az első példányokat már le kellet volna szállítani, ám ez a Tejasok hajtóműveit biztosító amerikai cég csúszása miatt nem valósult meg. Újdelhi vélhetően nem fog megállni itt, várhatóan további 97 darabbal erősítenék meg a légierő képességeit. Ez nagyjából 7,5 milliárdos további költséget fog jelenteni. A korábban tapasztalt problémák

rávilágítanak a Tejas legnagyobb gyengeségére: több kulcsfontosságú alkatrészben is a külföldi beszállítóktól függ a gyártás.

India 2014-ben hirdette meg a „Make in India” nevű programot, ennek a célja, hogy az országon belüli gyártást és fejlesztést támogassák. Része, hogy a védelmi szükségleteket is képesek legyenek saját forrásból fedezni. Vannak viszont olyan területek, amelyeket egyelőre nem képesek önállóan megoldani, ilyen például a vadászgépekbe szerelt hajtőművek, ezeket a franciáktól, az oroszoktól vagy amerikaiaktól szerzik be. A jövőben ez viszont már nem lehet elég, ha az ország komolyan nagyhatalmi álmokat dédelget. Ennek oka a jövőben várhatóan Kína ötödik generációs vadászgépeket fog szállítani a szomszédos Pakisztánnak, már Újdelhi is dolgozik a saját fejlesztésén.

Saját hajtóművek nélkül viszont ez nem fog menni, ezért ez az egyik kulcsa az egész programnak. A védelmi miniszter korábban bejelentette, hogy a Védelmi Kutatási és Fejlesztési Szervezet (VKU) és a francia repülőgépipari óriás, a Safran fejlett sugárhajtóműveket fog gyártani az AMCA ötödik generációs vadászgép-program számára. Elmondások szerint ebben

a dél-ázsiai hatalom megkapja a kulcsfontosságú technológiát, teljes ismeretük lesz, külföldi jóváhagyás nélkül végezhetnek módosításokat és párhuzamos fejlesztéseket.

Ettől azt várják, hogy India képes lesz önállóan is modern hajtóműveket előállítani, ami lassan elhozhatja a függetlenséget számukra. Addig viszont még számolni kell azzal, hogy a külföldi partnerek jelentősen befolyásolhatják a hadiipari képességek haladását.

Kapcsolódó cikkünk

Ez aztán a váratlan: a feltörekvő nagyhatalom hamarosan nekiugorhat a saját hatodik generációs lopakodó vadászgépének

Berobbanna a szűk elitklubba a felemelkedő nagyhatalom: egyetlen légicsata súlyos vesztesége világított rá igazán a bajra

Címlapkép forrása: Government of India, GODL-India via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
napelem naperőmű energia
Globál
500 felett: Spanyolország sem maradhat ki az árampiacot felforgató jelenségből
Pénzcentrum
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility