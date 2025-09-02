  • Megjelenítés
Újabb európai állam fordul szembe Izraellel - Kérdés, elérnek-e bármit vele
Újabb európai állam fordul szembe Izraellel - Kérdés, elérnek-e bármit vele

Belgium bejelentette, hogy elismeri a palesztin államot az ENSZ Közgyűlésén, csatlakozva Ausztráliához, Nagy-Britanniához, Kanadához és Franciaországhoz, ami tovább növeli a nemzetközi nyomást Izraelre - tudósított a Reuters.

Maxime Prevot belga külügyminiszter kedden közölte, hogy országa aláírja a New York-i Nyilatkozatot, amely a kétállami megoldás felé nyit utat, vagyis egy olyan palesztin állam létrehozását támogatja, amely békében él Izrael mellett.

A döntés

a Palesztinában, különösen Gázában kibontakozó humanitárius tragédia fényében, valamint az Izrael által a nemzetközi jog megsértésével elkövetett erőszakra válaszul született

- tette hozzá a külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében.

Belgium egy Franciaország és Szaúd-Arábia által vezetett közös diplomáciai kezdeményezés részeként ismeri el a palesztin államot. A lépés politikai jelzésként szolgál, amely egyúttal elítéli Izrael telepbővítését és katonai jelenlétét a területeken.

A belga kormány emellett 12 "határozott" szankciót is bevezet Izraellel szemben, többek között megtiltja az izraeli telepekről származó termékek importját, felülvizsgálja az izraeli cégekkel kötött közbeszerzési politikákat, és a Hamász vezetőit nemkívánatos személyeknek nyilvánítja Belgiumban.

Az Európai Unió külügyminiszterei a szombati koppenhágai találkozójukon továbbra is élesen megosztottak maradtak a gázai háborúval kapcsolatban. Egyesek arra sürgették az uniót, hogy gyakoroljon jelentős gazdasági nyomást Izraelre, míg mások határozottan ellenezték az ilyen intézkedéseket.

Az Egyesült Államok pénteken közölte, hogy megtiltja Mahmúd Abbász palesztin hatósági elnöknek, hogy szeptemberben New Yorkba utazzon az ENSZ-csúcstalálkozóra, ahol több amerikai szövetséges várhatóan hivatalosan is elismeri Palesztinát államként.

A Reuters augusztusban három izraeli tisztviselőre hivatkozva jelentette, hogy

Izrael fontolgatja a megszállt Ciszjordánia egyes részeinek annektálását, válaszul a nyugati államok azon tervére, hogy elismerjék az önálló Palesztinát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

