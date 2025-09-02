  • Megjelenítés
Végre válaszoltak az oroszok a Putyin-Zelenszkij találkozó ötletére – Ebben nem lesz sok köszönet
Végre válaszoltak az oroszok a Putyin-Zelenszkij találkozó ötletére – Ebben nem lesz sok köszönet

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök eleve nem is állapodtak meg abban, hogy Putyin személyesen találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, erről nem volt szó a két vezető közt – jelentette ki Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó.

Usakov azt állítja: Putyin és Trump beszéltek az orosz-ukrán béketárgyalások „delegációs szintjének növeléséről,” de

konkrét megállapodás erről nem történt.

Az amerikaiak azt mondták, hogy átgondolják a dolgokat, aztán konkrét javaslatokkal jönnek majd vissza”

– mondta Usakov.

Azt mondta: volt szó arról, hogy lenne háromoldalú találkozó Putyin, Zelenszkij és Trump közt, de megegyezés erről sem született.

Trump kicsit több mint két hete találkozott Putyinnal Alaszkában, majd ezt követően Zelenszkij elnökkel a Fehér Házban, ezután Amerika és Ukrajna nekiállt szervezni az elnöki békecsúcsot. Eleinte úgy tűnt, a Kreml is nyitott a találkozóra, de a napok múlásával szép lassan elkezdtek kifarolni a projektből – ez az első alkalom, hogy explicit ki is mondták, hogy egyelőre biztos nem lesz elnöki találkozó.

Ukrán ellentámadás a Donbaszban, Sziverszk közel a bekerítéshez - Az ukrán frontról percről percre kedden

