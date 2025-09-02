Végre válaszoltak az oroszok a Putyin-Zelenszkij találkozó ötletére – Ebben nem lesz sok köszönet

Usakov azt állítja: Putyin és Trump beszéltek az orosz-ukrán béketárgyalások „delegációs szintjének növeléséről,” de
konkrét megállapodás erről nem történt.
Az amerikaiak azt mondták, hogy átgondolják a dolgokat, aztán konkrét javaslatokkal jönnek majd vissza”
– mondta Usakov.
Azt mondta: volt szó arról, hogy lenne háromoldalú találkozó Putyin, Zelenszkij és Trump közt, de megegyezés erről sem született.
Trump kicsit több mint két hete találkozott Putyinnal Alaszkában, majd ezt követően Zelenszkij elnökkel a Fehér Házban, ezután Amerika és Ukrajna nekiállt szervezni az elnöki békecsúcsot. Eleinte úgy tűnt, a Kreml is nyitott a találkozóra, de a napok múlásával szép lassan elkezdtek kifarolni a projektből – ez az első alkalom, hogy explicit ki is mondták, hogy egyelőre biztos nem lesz elnöki találkozó.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain
Súlyos vád: Trump erőszakkal akar rezsimváltást elérni a 30 milliós országban
Legalábbis Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint.
„Eltűntek a régi bizonyosságok” – Nagy összeg folyhat a német hadiiparba, nem is akárhonnan
A gazdasági miniszter vázolta fel az elképzelést.
Fontos találkozókra készül Nagy Márton
Sűrű lesz a program.
Új offenzívára készülhet az orosz hadsereg, de versenyt kell futniuk az idővel
Sziverszk lehet a következő célpont?
Új e-matrica érkezik - 2,5 millió embert érint
Olcsóbb lesz az M1-es.
Az oroszok foghatják a fejüket attól, amit Ursula von der Leyen Romániában mondott
Az Európai Bizottság elnöke meglátogatta Konstancát.
Mankóval támadtak rá a cseh ellenzék vezérére, Orbán Viktor fontos szövetségesére
Andrej Babišt kórházba szállították.
"Téveszmére utal", hogy nincs probléma a Tesla eladásaival
Nem jók a számok.
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.