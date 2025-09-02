Videó: hatalmas rohamra indultak az orosz tankok – Egyértelmű fölény látható a harctéren

Régóta nem láthattunk már olyat, hogy az orosz haderő nyílt terepen keresztül, érdemi taktikai koncepció nélkül megpróbálja lerohanni az ukrán védvonalakat páncélozott járművekkel – az elmúlt napokban azonban mégis visszavertek egy ilyen támadást az ukrán védők. Az incidensről drónfelvételek is megjelentek.

Az orosz haderő Zaporizzsja megyében, Robotinétől északra, Mala Tokmacska térségében próbált áttörést végrehajtani. Az ukrán 118-as számú gépesített dandár várta a támadást, az orosz járművek nem tudtak áttörni az ellenséges védvonalakon.

Az ukrán haderő

két orosz tank, két aknamentesítő, öt lövészpáncélos, négy motorkerékpár és egy Tigr MRAP megsemmisítését jelentette az ellenséges támadás során

– a videón az is látható, hogy hadifoglyokat is ejtettek. Az orosz gépesített képességet nagyrészt drónokkal semmisítették meg.

Video from Ukraine's 118th Mechanized Brigade showing a Russian armored assault near Mala Tokmachka with 2 tanks with minerollers, 5 IFVs, 4 motorcycles, and a Tigr vehicle countered with artillery and FPVs.https://t.co/WIdgRv0g6G pic.twitter.com/waXh4NJQsG https://t.co/WIdgRv0g6G — Rob Lee (@RALee85) September 1, 2025

Az orosz haderő a háború korai szakaszában rengeteg hasonló támadással próbálkozott – pontosan ugyanilyen eredménnyel. Nem tudni, a számottevő mennyiségű kudarc után miért gondolták az orosz katonai vezetők, hogy egy ilyen manőver bármilyen eredményhez fog vezetni. Orosz katonai bloggerek rendszeresen élcelődnek azon, hogy az ilyen műveletek kitervelőit ki kellene tüntetni az Ukrajna hőse érdeméremmel.

