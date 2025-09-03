Az új lengyel elnökkel tárgyal ma Trump a Fehér Házban

Donald Trump amerikai elnök szerdán fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt a Fehér Házban, ahol várhatóan az ukrajnai háború és az energiabiztonság kérdései kerülnek a megbeszélés középpontjába.

Trump néhány nappal Nawrocki augusztusi beiktatása után hívta meg a lengyel elnököt, és korábban is támogatta őt a választási kampányban. Az amerikai elnök már májusban is fogadta Nawrockit a Fehér Házban, ami jelentős támogatást jelentett a lengyel választások előtt.

A szerdai tárgyalások fókuszában várhatóan az elakadt béketárgyalások és Lengyelország biztonsági aggályai állnak, különösen annak fényében, hogy Trump nemrég csalódottságát fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban a háború lezárásának hiánya miatt.

Charles Kupchan, a Council on Foreign Relations vezető munkatársa szerint Nawrocki arra fogja kérni Trumpot, hogy

határozottan lépjen fel Putyinnal szemben, és ne csökkentse az amerikai csapatok jelenlétét Lengyelországban.

A NATO keleti szárnyán, beleértve Lengyelországot is, az amerikai katonai jelenlét továbbra is kulcsfontosságú kérdés Varsó számára.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kedden újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Nawrocki számára a Trumppal való különleges kapcsolat sikere az lenne, ha az Egyesült Államok növelné jelenlétét Lengyelországban.

Trump régóta támogatja Lengyelországot, elismerve katonai kiadásainak növelését és földrajzi helyzetének nehézségeit. Szakértők szerint azonban az amerikai elnök azt várja, hogy Varsó még több amerikai fegyvert vásároljon saját használatra és Ukrajna támogatására.

Lengyelország jelentős amerikai fegyvervásárló, többek között M1A2 Abrams tankokat, F-35 vadászgépeket, AH-64 Apache helikoptereket, Javelin rakétákat és HIMARS rakétavetőket szerez be. Júniusban Washington 4 milliárd dolláros hitelgaranciát ajánlott fel Lengyelországnak további vásárlásokra.

A találkozó lehetőséget kínál az Egyesült Államoknak arra is, hogy megújítsa részvételét a 2015-ben indított Három Tenger Kezdeményezésben (3SI), amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti energia-, közlekedési és digitális infrastruktúra fejlesztését célozza. Trump 2017-ben részt vett a kezdeményezés második csúcstalálkozóján Varsóban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images