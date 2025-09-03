Orosz lapok, véleményvezérek azon élcelődnek, hogy Donald Trump amerikai elnök kiposztolta Truth Socialre, hogy Amerika ellen szervezkedik Kína, Oroszország és Észak-Korea, mivel az államok vezetői ma az ázsiai országban találkoztak. Úgy látják az oroszok, Trump komoly történelmi hibát vétett és nevetségessé tette saját magát.

Trump szavaira hivatalos kapacitásban csak Jurij Usakov elnöki tanácsadó reagált, aki azt mondta, hogy „senki nem szervezkedik” az ázsiai csúcstalálkozón és „mindenki érti Amerika szerepét a nemzetközi helyzetben.”

Persze, mindenki érti, pontosan mi Amerika szerepe”

– kommentálja a cikket az MK.ru, ironizálva. Úgy látják, a kínai találkozó azt a célt szolgálta, hogy a feltörekvő országok vezetői megmutassák, hogy az USA nélkül is van élet, nem kezelik úgy az Egyesült Államok elnökét, mint ahogy brit és EU-s szövetségesei teszik ezt.

Elmehet Trump Skóciába bérelni egy golfütőt és az egész politikai vezetés megjelenik hajbókolni neki, odamegy Keir Starmer miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke is. Képzeljük el, mi lenne, ha Trump Kínában bérelne golfütőt, még csak nem is a fővárosban, hanem valahol Hainanban és Hszi, Modi és Putyin odamegy hozzá. Ez teljesen elképzelhetetlen, teljes mértékben lehetetlen”

– írja a lap.

Marat Basinov orosz politikatudós azt nyilatkozta: szerinte

Trump a kínai csúcstalálkozóval politikai vereséget szenvedett.

Úgy gondolja, ha Trump nem akar kiesni a releváns vezetők köréből, el kellett volna mennie a parádéra.

Ez a négy ország – Oroszország, India, Kína és az USA. Ők döntik el, merre megy a világ. Ha komoly játékosnak gondolod magad, gyere és beszéljünk nyíltan. Ülj le és beszélj mindenkivel”

– magyarázta Basinov.

Hozzátette: reméli, hogy az amerikai elnök a történtektől függetlenül felismeri, milyen lehetőségek vannak az Oroszországgal való együttműködésben.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain