"Bemegyünk!" – Amerika harmadik legnépesebb városát is megszállja Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy bevezényli a nemzeti gárdát Chicagóba a bűnözés elleni harc jegyében, ami várhatóan jogi csatározásba fog torkollni a helyi vezetőkkel - számol be a Reuters.

Bemegyünk. Nem mondtam, hogy mikor, de bemegyünk

- jelentette ki a republikánus elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján tegnap. Trump kijelentette, "örülne", ha maga a demokrata kormányzó kérné a csapatok bevetését, de "így is meg fogjuk tenni"., mivel "jogunk van hozzá".

Hozzátette, a szövetségi beavatkozás a maryland államban található Baltimore-ra is kiterjed majd.

Brandon Johnson, a 2,7 milliós Chicago demokrata párti polgármestere azonnal elítélte a tervezett intézkedést, és politikai manővernek titulálta azt.

Egyszerűen csak egy saját titkosrendőrséget akar, amely megcsinálja a látványos PR-akcióit, valahányszor zuhanni kezdenek a népszerűségi mutatói, bármikor stagnáló gazdaságot mutat a foglalkoztatottsági jelentés, vagy amikor újabb figyelemelterelésre van szüksége a kudarcairól

- reagált Johnson.

Néhány órával a bejelentés előtt egyébként egy kaliforniai szövetségi bíró megtiltotta a Trump-adminisztrációnak, hogy rendfenntartói célokra vesse be a hadsereget Kaliforniában. Bár ez a döntés más államokra nem vonatkozik, a bíró megjegyezte, hogy Trump Chicagóval kapcsolatos tervei alátámasztják az ítéletét.

J.B. Pritzker, Illinois szintén demokrata kormányzója közölte, hogy információi szerint a Trump-adminisztráció már bevándorlási ügynököket és katonai járműveket gyűjtött össze, és további szövetségiek érkezése várható.

Hozzátette, a texasi nemzeti gárda egységeit készítik elő illinois-i bevetésre, valamint szövetségi ügynököket küldenének több kormányzati szervtől.

Johnson polgármester korábban már jelezte, a chicagói rendőrség nem fog együttműködni a gárdistákkal és a szövetségi ügynökökkel.

Az amerikai elnök jóval kevesebb hatalommal rendelkezik Chicago és Baltimore felett, mint a szövetségi körzetnek minősülő, és nem tagállami ellenőrzés alatt lévő Washington D.C. esetén.

Szinte biztosítható, hogy Los Angeleshez hasonlóan most is jogi kihívásokkal kell majd szembenéznie Trumpnak, ha a szövetségi törvénykönyv 10. cikkelye alapján föderalizálná a nemzeti gárdát, de ezúttal nem helyi, hanem republikánus tagállami kontroll alatt lévő gárdistákat küldene be demokrata fellegvárakba.

A demokrata polgármesterrel bíró Washington D.C.-be, ahol a szövetségi egyenruhások mellett jelenleg több mint 2000 gárdista állomásozik, szintén republikánus vezetésű államokból érkeztek a gárda egységei.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

