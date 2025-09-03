Dél-koreai atom- és hidrogéntechnológiával erősítene Szerbia – 2040-re jöhet az első atomerőmű

A memorandumokat (összesen kettőt) a Belgrádban megrendezett Korea–Szerbia Stratégiai Energetikai Fejlesztési Fórum keretében írták alá, amelyet a szerb energiaügyi minisztérium és a Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) közösen szervezett. A dokumentumokat Sonja Vlahović, a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztérium államtitkára és Joo-ho Whang, a KHNP elnök-vezérigazgatója írta alá.

A találkozót megelőzően, augusztus 15-én Szerbiában járt Alekszandr Botsan-Harcsenko orosz nagykövet, ahol szintén szóba került többek között az atomenergia kérdése is. Ahogy akkor is megírtuk, Szerbia nem csak Oroszországgal, hanem Kínával, Franciaországgal, az Egyesült Államokkal és most már Dél-Koreával is tárgyal atomenergetikai együttműködésről.

Az első nyilatkozat tehát a nukleáris energiára vonatkozik, és célja, hogy támogassa a szerb szakemberek képzését, valamint elősegítse a technikai információk, kutatási eredmények és legjobb gyakorlatok rendszeres cseréjét. A KHNP vállalta, hogy szakmai tréningeket és programokat biztosít a minisztérium, a kormányzati intézmények, az egyetemek és az energetikai vállalatok munkatársai számára. A hangsúly a biztonsági kérdések, a szabályozási keretek és a nukleáris technológiák átfogó megismertetésén lesz. A KHNP feltűnése egyébként azért is érdekes, mert nemrég dőlt el véglegesen, hogy ez a dél-koreai cég építheti majd meg Csehország legújabb atomerőművét.

Slavko Dimović, a Vinča Nukleáris Kutatóintézet vezetője kiemelte, hogy nyilvános társadalmi párbeszédet indítanak a nukleáris energia társadalmi elfogadottságának növelése érdekében. Bár optimista, de úgy látja, hogy leghamarabb 2040-re épülhet fel Szerbia első atomerőműve.

A rendezvényen bemutatkozott

a KHNP nemzetközi SMR-fejlesztési részlege is,

amely dél-koreai és globális projektek tapasztalatait osztotta meg.

A második memorandum a hidrogén szektorra összpontosít. A felek közösen vizsgálják a szerbiai zöld hidrogén előállításának és hasznosításának lehetőségeit, különös tekintettel a pilotprojektek elindítására. A dokumentum rögzíti, hogy a KHNP és partnerei szakmai tudásmegosztással, humánerőforrás-fejlesztéssel, valamint a teljes hidrogénértékláncra vonatkozó tapasztalatok átadásával segítik a szerb fél munkáját.

Aleksandar Latinović, Szerbia állami tulajdonú áramszolgáltatójának (EPS) rendszerszintű szolgáltatásokért felelős vezetője jelezte, hogy a vállalat jelenleg is tanulmányt készít a hidrogén energetikai felhasználásáról, ami szorosan kapcsolódhat a dél-koreai együttműködéshez.

Sonja Vlahović államtitkár szerint a nukleáris energia - és a hidrogén - egyike lehet azoknak a lehetséges forrásoknak, amelyek biztosíthatják Szerbia energiafüggetlenségét és stabilitását a tiszta energiaforrásokra való átállás közben.

Fontos számunkra, hogy olyan országokkal és vállalatokkal működjünk együtt, amelyek globális vezetők a nukleáris technológiákban. A hidrogén területén szintén nagy lehetőségeket látunk, és a dél-koreai partnerekkel közösen vizsgáljuk a pilotprojektek indítását

- hangsúlyozta.

Joo-ho Whang, a KHNP elnök-vezérigazgatója hozzátette: a partnerség nemcsak Szerbia fenntartható fejlődését támogatja, hanem a cég számára is új lehetőségeket nyit. „Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk a hidrogén demonstrációs projekteknek, amelyek kulcsszerepet játszhatnak a szerbiai hidrogénipar kiépítésében. Az együttműködés emellett szélesebb körű lehetőségeket is teremt a tiszta energiák területén” - mondta.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Remek alkalmat biztosít a régiós energiapolitika megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images