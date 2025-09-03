  • Megjelenítés
Elképesztő fordulat: külföldre vihetik a szupermodern Szu-57-es vadászgép gyártását az oroszok
Elképesztő fordulat: külföldre vihetik a szupermodern Szu-57-es vadászgép gyártását az oroszok

Portfolio
Oroszország fontolóra vette, hogy Indiába telepíti a Szu-57-es, ötödik generációs lopakodó vadászbombázó gyártását – tudta meg az indiai ANI hírügynökség.

A projekt jelenleg még csak költségelemzési szinten van, vagyis az oroszok azt mérik fel, mennyibe kerülhet a beruházás, milyen logisztikai útvonalakat kell létrehozni ehhez, milyen gazdasági és biztonságpolitikai hatásai lehetnek a potenciális gyártásnak.

Ha az oroszok úgy döntenek, hogy Indiába telepítik a gép gyártását,

jó eséllyel Nasikban lesz az üzem, itt gyártják már licencre a Szu-30MKI vadászgépeket.

Ha Indiába települ a gépek gyártása, a Szu-57-esekből Újdelhi is bevásárolna. India erről még nem döntött: az amerikai F-35-ös beszerzését is mérlegelik.

Érdemes megjegyezni, hogy a héten egy másik indiai lap, a Eurasia Times cikket hozott le arról, hogy a Szu-57-es iránt semmilyen nemzetközi kereslet nincsen és a gépek gyártása rengeteg komplikációba ütközik

A kutyának sem kell Oroszország szupermodern Szu-57-es vadászgépe

Címlapkép forrása: Getty Images

Globál
