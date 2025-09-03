„Ez testvéri kötelesség” – Hatalmas segítséget nyújthat Kim Dzsongun Putyinnak?

A megbeszélés előbb delegációkkal folyt, később a két vezető négyszemközti találkozóra vonult el.
A TASZSZ tudósítása szerint a találkozó sajtónyilvános részén Putyin köszönetet mondott Kim Dzsongunnak az észak-katonai katonák „bátor és hősies” harcáért, amelyet Oroszország Kurszki területének „felszabadításáért” folytattak.
Ukrajna tavaly augusztusban indított offenzívát a vele határos Kurszki terület ellen, és több mint 1000 km²-t meg is szállt. Idén tavasszal az orosz erők 11 ezer észak-koreai katona részvételével visszaszerezték az ellenőrzést az elfoglalt részek felett.
Putyin a pekingi találkozón azt mondta az észak-koreai diktátornak, hogy a kurszki harcok a „neonácizmus elleni küzdelem” részei voltak.
A Kreml propagandája gyakran nevezi az ukrán vezetést neonácinak, amire semmi alapja nincs.
Kim Dzsongun megköszönte Putyinnak az észak-koreai katonákkal kapcsolatos szavait, és további támogatásra tett ígéretet az orosz elnöknek – tudósított a Sky News.
Ha bármit tehetek önökért és az orosz népért, ha van még valami, amit meg kell tenni, azt testvéri kötelességnek tekintem, olyan kötelezettségnek, amelyet biztosan viselnünk kell, és kész leszek mindent megtenni, hogy segítsek
– mondta az észak-koreai diktátor.
Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Kim Dzsongun észak-koreai vezető a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlére érkezik Pekingben 2025. szeptember 3-án. MTI/AP/Mahesh Kumar
