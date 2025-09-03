Háborús bűnösnek nevezte a német kancellár Putyint – a Kreml nem hagyta szó nélkül a kijelentést

Ő egy háborús bűnös. Ő talán korunk legkomolyabb háborús bűnöse, akit jelenleg nagy léptékben látunk. És egyszerűen tisztában kell lennünk azzal, hogyan kell bánni a háborús bűnösökkel. Ott a megbékélésnek nincs helye
– fogalmazott a német kancellár.
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy reagált, Merz véleményét figyelmen kívül kell hagyni, így azt is, hogy Genfet javasolta egy orosz-ukrán tárgyalás következő helyszínéül.
Merz az elmúlt órákban sok kedvezőtlen nyilatkozatot tett, így jelenleg aligha lehet figyelembe venni a véleményét
– reagált Peszkov.
Merz az interjúban kijelentette, jelenleg nincs okunk arra, hogy higgyünk Putyinnak – írta az Ukrajinszka Pravda.
Csak akkor hajlandó tárgyalni, ha az az ő előnyére válik. Jelenleg a háború folytatásával minden előny az ő oldalán van, az ő szemszögéből nézve. Biztosítja a területi szerzeményeket
– fogalmazott a kancellár.
Merz szerint a Nyugatnak kell megteremtenie az okot, amely Putyint tűzszünetre készteti. Ezt az okot azonban katonailag nem, csak gazdaságilag lehet megteremteni.
A német kancellár az interjúban azt is elmondta,
Németország nem tervezi katonák küldését Ukrajnába.
Merz szerint előbb fegyverszünetre van szükség, akkor lehet egyáltalán ilyen kérdésekről beszélni, de egy fegyverszünet után sem tartja valószínűnek, hogy német katonák menjenek Ukrajnába.
