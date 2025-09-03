  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: kiderült, mire kellenek Oroszországnak az elrabolt ukrán gyerekek
Globál

Hírszerzési jelentés: kiderült, mire kellenek Oroszországnak az elrabolt ukrán gyerekek

Portfolio
A brit védelmi minisztérium hírszerzési jelentést tett közzé, amelyben arról írnak, hogy Oroszország az Ukrajna területéről elvitt ukrán fiúkat 18 éves koruk után besorozza saját hadseregébe, és az ukrán erők ellen küldi őket.

A hírszerzési jelentés ukrán kormánytisztviselők kijelentésére hivatkozik, akik azt állítják,

a 18 éves kort elérő, korábban Ukrajna területéről elrabolt gyerekeket az orosz hadsereg besorozza, egyeseket pedig arra kényszerít, hogy ukrán honfitársaik ellen harcoljanak Ukrajnában.

Eddig körülbelül 19 500 ukrán gyermeket vittek el a megszállt ukrán területekről Oroszországba, illetve a 2014 óta orosz ellenőrzés alatt álló Krímbe, de nyílt források alapján a teljes szám akár 35 ezer is lehet.

Mintegy 6000 gyermeket vittek átnevelőtáborokba, ahonnan a felnőttkort betöltőket katonai kiképzőtáborokba helyezték át.

A brit védelmi minisztérium szerint

az orosz vezetés legalább részben úgy tekint az ukrán gyerekekre, mint az orosz hadsereg jelenlegi és jövőbeni utánpótlására.

Az orosz vezetés azt gondolhatja, hogy haláluk legfeljebb minimális tiltakozást váltana ki az orosz közvéleményben, amely nagy többségének alig van vagy egyáltalán nincs tudomása az ukrán gyermekek elrablásáról.

Az ukrán gyerekek elrablása és besorozása beleillik az orosz vezetés hosszútávú eloroszosító politikájába a megszállt ukrán területeken, melynek célja az ukrán kultúra, identitás és államiság kiirtása

– írja a brit védelmi minisztérium

A megszállt területeken lakó gyermekek elrablása népirtásnak és háborús bűnnek minősül a nemzetközi jogban. Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen éppen amiatt adott ki körözést a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
K_EPA20250829470
Globál
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility