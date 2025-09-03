Hírszerzési jelentés: kiderült, mire kellenek Oroszországnak az elrabolt ukrán gyerekek

A hírszerzési jelentés ukrán kormánytisztviselők kijelentésére hivatkozik, akik azt állítják,
a 18 éves kort elérő, korábban Ukrajna területéről elrabolt gyerekeket az orosz hadsereg besorozza, egyeseket pedig arra kényszerít, hogy ukrán honfitársaik ellen harcoljanak Ukrajnában.
Eddig körülbelül 19 500 ukrán gyermeket vittek el a megszállt ukrán területekről Oroszországba, illetve a 2014 óta orosz ellenőrzés alatt álló Krímbe, de nyílt források alapján a teljes szám akár 35 ezer is lehet.
Mintegy 6000 gyermeket vittek átnevelőtáborokba, ahonnan a felnőttkort betöltőket katonai kiképzőtáborokba helyezték át.
A brit védelmi minisztérium szerint
az orosz vezetés legalább részben úgy tekint az ukrán gyerekekre, mint az orosz hadsereg jelenlegi és jövőbeni utánpótlására.
Az orosz vezetés azt gondolhatja, hogy haláluk legfeljebb minimális tiltakozást váltana ki az orosz közvéleményben, amely nagy többségének alig van vagy egyáltalán nincs tudomása az ukrán gyermekek elrablásáról.
Az ukrán gyerekek elrablása és besorozása beleillik az orosz vezetés hosszútávú eloroszosító politikájába a megszállt ukrán területeken, melynek célja az ukrán kultúra, identitás és államiság kiirtása
– írja a brit védelmi minisztérium
A megszállt területeken lakó gyermekek elrablása népirtásnak és háborús bűnnek minősül a nemzetközi jogban. Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen éppen amiatt adott ki körözést a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
