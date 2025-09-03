Kábelszakadás után zuhant le a 139 éves fogaskerekű: többen még mindig a roncsok között vannak

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben három ember meghalt, legkevesebb húszan megsérültek - közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság az MTI szerint.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét kábelszakadás okozta az Observador című online napilap értesülései szerint.

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy

a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást. A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

