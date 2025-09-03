Kerek perec elmondta Vlagyimir Putyin, mit kér ahhoz, hogy véget vessen a háborúnak

Putyin megismételte: szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök illegitim vezető, az ukrán hatóságok pedig csak úgy nyerhetik vissza legitimitásukat, ha népszavazásokat tartanak az Oroszország által megszállt területek hovatartozásáról.
Az ukrán alkotmány szerint minden területi kérdést csak népszavazással lehet eldönteni”
– mondta Putyin.
Úgy látja, ehhez
a statáriumot is fel kell oldani, másképp egy ilyen szavazást nem lehet lebonyolítani.
Az orosz elnök arról is beszélt, hogy bár „látja a fényt az alagút végén” a háború lezárásával kapcsolatosan és úgy gondolja, Donald Trump elnök őszinte lépéseket tesz a konfliktus berekesztése érdekében, ha ez nem sikerül, Oroszország katonai eszközökkel éri majd el céljait.
Kitért arra is: támogatja az Ukrajnának adott biztonsági garanciákat és az ország EU-tagságát is.
Érdekes, hogy Putyin ismét elővette a statárium feloldásának kérdését: ezt azért forszírozza az orosz elnök, mert valószínűleg komoly káosz jönne Ukrajnában, ha ez megtörténik.
Rengeteg katonakorú férfi hagyná el az országot, vége lenne a mozgósításnak, mindemellett új elnökválasztásokat is ki kellene írni, hiszen Zelenszkij mandátuma valóban lejárt. Oroszország mindeközben nem állítaná le az Ukrajnával szembeni inváziót, az orosz elnök is csak akkor tenné ezt meg, ha az "annektált" területek sorsa már eldőlt (és ez Moszkvának kedvező).
Címlapkép forrása: Kremlin.ru, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
