Kimondta Trump: Putyin Amerika-ellenes összeesküvést sző, nem is akárkivel

Nagyon csalódott vagyok Putyin elnökben, és elmondhatom, hogy tenni fogunk valamit, hogy segítsünk az embereknek az életben maradásban
– mondta Trump a The Scott Jennings Radio Show-nak adott interjúban. Azt nem közölte, miként segítene – vélhetően az ukrán embereknek.
Az amerikai elnököt arról is kérdezték, aggódik-e a „Kínával és Oroszországgal formálódó, Egyesült Államok-ellenes tengely” miatt.
Egyáltalán nem aggódom. A miénk a messze a legerősebb haderő a világon. Soha nem használnák a haderőnket ellenünk. Higgyen nekem!
– felelte Trump.
Eközben Kínában hatalmas katonai parádét tartottak a Japán elleni második világháborús győzelemre emlékezve. A parádén Hszi Csin-ping kínai elnök vendégül látta Vlagyimir Putyin orosz államfőt és Kim Dzsongun észak-koreai diktátort is. Trump a Truth Social-ön szólalt meg az esemény kapcsán, amelyben azt írta, az Egyesült Államok is sok katonát vesztett, mikor Kínának segített abban, hogy újra szabad legyen a japán megszállóktól. A kínai elnöknek üzenve Trump odaszúrt Putyinnak és Kimnek is.
Hszi elnök úrnak és Kína csodálatos népének legyen nagyszerű és maradandó ünnepe. Kérem, adja át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, miközben összeesküvést szőnek az Amerikai Egyesült Államok ellen
– írta Trump.
Címlapkép forrása: MTI/AP/Mark Schiefelbein
