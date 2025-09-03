Kimondta Zelenszkij: lehet, hogy tényleg így ér majd véget az ukrajnai háború

Lehet, hogy az ukrajnai háború valóban a "koreai forgatókönyvhöz" hasonlóan ér majd véget, vagyis békeszerződés és a konfliktus rendezése nélkül befagynak a frontvonalak - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia Le Point napilapnak.

Az ukrán elnök kifejtette, hogy Ukrajna esetében is elképzelhető olyan forgatókönyv, mint Dél-Koreában, ahol hivatalos békeszerződés nélkül is sikerült virágzó országot építeni.

Dél-Korea rendelkezik egy jelentős szövetségessel: az Amerikai Egyesült Államokkal, amely nem engedi, hogy Észak-Korea elfoglalja. Tehát minden relatív: a dél-koreaiak továbbra is kockázatot vállalnak"

- nyilatkozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint amíg a jelenlegi észak-koreai vezetés hatalmon van, Dél-Korea nem lesz teljes mértékben védett. Ugyanakkor az ország számos légvédelmi rendszerrel rendelkezik, amelyek garantálják biztonságát.

Az ukrán elnök hangsúlyozta a két helyzet közötti különbségeket is:

A Dél-Koreával való összehasonlításnak megvannak a korlátai: Észak-Korea lakossága valamivel több mint 20 millió, míg Oroszország lakossága több mint 140 millió. Ezek a fenyegetések nem hasonlíthatók össze. Az Oroszország felől érkező fenyegetések ötször, hatszor vagy akár tízszer nagyobbak."

Az ukrán elnök úgy látja, Ukrajna számára nem ideális biztonsági szempontból a koreai forgatókönyv a háború lezárására, de gazdasági szempontból példaértékű lehet.

Címlapkép forrása: Portfolio