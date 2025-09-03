  • Megjelenítés
Kimondta Zelenszkij: lehet, hogy tényleg így ér majd véget az ukrajnai háború
Globál

Kimondta Zelenszkij: lehet, hogy tényleg így ér majd véget az ukrajnai háború

Portfolio
Lehet, hogy az ukrajnai háború valóban a "koreai forgatókönyvhöz" hasonlóan ér majd véget, vagyis békeszerződés és a konfliktus rendezése nélkül befagynak a frontvonalak - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia Le Point napilapnak.

Az ukrán elnök kifejtette, hogy Ukrajna esetében is elképzelhető olyan forgatókönyv, mint Dél-Koreában, ahol hivatalos békeszerződés nélkül is sikerült virágzó országot építeni.

Dél-Korea rendelkezik egy jelentős szövetségessel: az Amerikai Egyesült Államokkal, amely nem engedi, hogy Észak-Korea elfoglalja. Tehát minden relatív: a dél-koreaiak továbbra is kockázatot vállalnak"

- nyilatkozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint amíg a jelenlegi észak-koreai vezetés hatalmon van, Dél-Korea nem lesz teljes mértékben védett. Ugyanakkor az ország számos légvédelmi rendszerrel rendelkezik, amelyek garantálják biztonságát.

Az ukrán elnök hangsúlyozta a két helyzet közötti különbségeket is:

A Dél-Koreával való összehasonlításnak megvannak a korlátai: Észak-Korea lakossága valamivel több mint 20 millió, míg Oroszország lakossága több mint 140 millió. Ezek a fenyegetések nem hasonlíthatók össze. Az Oroszország felől érkező fenyegetések ötször, hatszor vagy akár tízszer nagyobbak."

Az ukrán elnök úgy látja, Ukrajna számára nem ideális biztonsági szempontból a koreai forgatókönyv a háború lezárására, de gazdasági szempontból példaértékű lehet.

Kapcsolódó cikkünk

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
kábel vasút-épület-idegenforgalom-közlekedés-közösségi-közlekedés-terek-turizmus-utazás-város-villamos
Globál
Kábelszakadás után zuhant le a 139 éves fogaskerekű: többen még mindig a roncsok között vannak
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility