Kiterítette a lapjait Lavrov: Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből
Kiterítette a lapjait Lavrov: Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter úgy nyilatkozott, Oroszország folytatná a tárgyalásokat Ukrajnával, de elvárja az „új területi realitások elismerését” és új biztonsági garanciák kialakítását – írja a Reuters.

Az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett, az indonéz Kompas újságnak adott interjúban Lavrov hangsúlyozta:

A tartós békéhez az új területi realitásokat el kell ismerni és nemzetközi jogi szempontból formalizálni kell.

Lavrov hozzátette:

Oroszország és Ukrajna számára új biztonsági garanciákat kell kialakítani, amelyek az eurázsiai kontinentális, egyenlő és oszthatatlan biztonsági architektúra szerves elemét képezik.

Lavrov közvetett utalást tett Moszkva ellenállására Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatban, kijelentve, hogy

Ukrajnának semleges, el nem kötelezett és atomfegyvermentes státuszt kell garantálni.

Ukrajna álláspontja szerint nem Oroszország dolga eldönteni, hogy Kijev milyen szövetségekhez csatlakozhat, míg a NATO szerint Oroszországnak nincs vétójoga a szövetség tagsága felett. Kijev továbbá kitart amellett, hogy egy négyzetkilométernyi területet sem enged át Oroszországnak.

Lavrov az interjúban közölte, hogy az orosz és ukrán delegációk vezetői közvetlen kapcsolatban állnak egymással.

Arra számítunk, hogy a tárgyalások folytatódni fognak

– mondta a külügyminiszter.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

