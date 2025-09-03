Kiterítette a lapjait Lavrov: Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből

Az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett, az indonéz Kompas újságnak adott interjúban Lavrov hangsúlyozta:
A tartós békéhez az új területi realitásokat el kell ismerni és nemzetközi jogi szempontból formalizálni kell.
Lavrov hozzátette:
Oroszország és Ukrajna számára új biztonsági garanciákat kell kialakítani, amelyek az eurázsiai kontinentális, egyenlő és oszthatatlan biztonsági architektúra szerves elemét képezik.
Lavrov közvetett utalást tett Moszkva ellenállására Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatban, kijelentve, hogy
Ukrajnának semleges, el nem kötelezett és atomfegyvermentes státuszt kell garantálni.
Ukrajna álláspontja szerint nem Oroszország dolga eldönteni, hogy Kijev milyen szövetségekhez csatlakozhat, míg a NATO szerint Oroszországnak nincs vétójoga a szövetség tagsága felett. Kijev továbbá kitart amellett, hogy egy négyzetkilométernyi területet sem enged át Oroszországnak.
Lavrov az interjúban közölte, hogy az orosz és ukrán delegációk vezetői közvetlen kapcsolatban állnak egymással.
Arra számítunk, hogy a tárgyalások folytatódni fognak
– mondta a külügyminiszter.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko
Órákig szóltak a szirénák Ukrajnában, riadóztatták a NATO vadászgépeit is
Orosz dróntámadás érte Kijevet és más városokat.
Megkezdődött Magyarország legnagyobb autópálya-bővítési projektje
78 kilométeres szakasz újul meg.
A magyarok többsége saját kárára is befagyasztva tartaná az EU-s pénzeket
Nem szívesen, de zárva tartanák a pénzcsapot a magyarok, ameddig a kormány nem felel meg az uniós követelményeknek.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Kimondta Trump: Putyin Amerika-ellenes összeesküvést sző, nem is akárkikkel
Az amerikai elnök ismét csalódottságát fejezte ki az orosz államfővel szemben.
Levezették, mekkorát ütne Magyarországon egy igazán elfajuló vámháború
Vészforgatókönyvet vázolt fel az IMF.
Történelmi áttörés Ukrajnában: olyan technológia jelent meg a fronton, amely akár egy nagyváros védelmét is képes túlterhelni
Fokozatosan bővítik a rendszert.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.